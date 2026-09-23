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Copa Chile

Minuto a minuto EN VIVO: Unión La Calera vs Universidad Católica en la ida de los octavos de final de Copa Chile

Los Cruzados fueron hasta el Nicolás Chahuán Nazar para desafiar a los Cementeros, que estrenarán director técnico y quieren tomar una bocanada de aire fresco en este certamen para salir del descenso en la Liga de Primera

Por Jorge Rubio

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La Calera y Universidad Católica buscan un boleto a los cuartos de final de la Copa Chile.
© Dragomir Yankovic/Photosport.La Calera y Universidad Católica buscan un boleto a los cuartos de final de la Copa Chile.

Ya comenzaron los octavos de final en la Copa Chile y Unión La Calera se medirá a Universidad Católica en el césped sintético del estadio Nicolás Chahuán Nazar a contar de las 20:30 horas de este miércoles 23 de septiembre. Será un partido que le dará continuidad a la ronda de 16 mejores equipos.

Donde por ejemplo, Deportes Puerto Montt superó a Ñublense en el estadio Chinquihue. Lo propio ocurrió con Coquimbo Unido, que venció a Cobreloa en la altitud del Zorros del Desierto. O incluso el empate sin goles que registraron Audax Italiano y Colo Colo en el hermoso pasto del Estadio Nacional.

Pues bien, los Cruzados llegan con varias bajas a este encuentro y sumaron otro futbolista que fue operado por una lesión de meniscos. El arbitraje correrá por cuenta de Franco Jiménez y el cuadro Cementero tendrá el debut del DT: John Armijo, quien reemplazó al defenestrado argentino Martín Cicotello.

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¡BUENAS TARDES A TODAS Y TODOS!

Ya estamos acá para llevarles todos los detalles del duelo entre Unión La Calera y Universidad Católica válido por la ida de los octavos de final en la Copa Chile.

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