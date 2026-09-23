Ya comenzaron los octavos de final en la Copa Chile y Unión La Calera se medirá a Universidad Católica en el césped sintético del estadio Nicolás Chahuán Nazar a contar de las 20:30 horas de este miércoles 23 de septiembre. Será un partido que le dará continuidad a la ronda de 16 mejores equipos.
Donde por ejemplo, Deportes Puerto Montt superó a Ñublense en el estadio Chinquihue. Lo propio ocurrió con Coquimbo Unido, que venció a Cobreloa en la altitud del Zorros del Desierto. O incluso el empate sin goles que registraron Audax Italiano y Colo Colo en el hermoso pasto del Estadio Nacional.
Pues bien, los Cruzados llegan con varias bajas a este encuentro y sumaron otro futbolista que fue operado por una lesión de meniscos. El arbitraje correrá por cuenta de Franco Jiménez y el cuadro Cementero tendrá el debut del DT: John Armijo, quien reemplazó al defenestrado argentino Martín Cicotello.
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