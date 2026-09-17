El ex delantero Mauro Boselli, agente del volante cruzado reveló en entrevista radial que el jugador buscará regresar al "Pincha" para la temporada 2027.

Uno de los valores más destacados que tiene Universidad Católica durante esta temporada es el volante Fernando Zuqui, que a mediados de año renovó su vínculo hasta diciembre y es uno de los 17 jugadores que acaba contrato al finalizar esta temporada.

Si bien es uno de los nombres que gusta en San Carlos de Apoquindo con miras al 2027, desde el entorno del futbolista no quieren saber nada de aquello. Su representante Mauro Boselli reveló a Deportivo 1270 que el deseo del Comandante es volver a Argentina y a Estudiantes de La Plata.

“Te soy sincero y esto es algo que quizás no lo debería decir, pero lo digo porque es el deseo de él“, aseguró el agente de Zuqui, quien agrega que “a él le encantaría volver a Estudiantes, él tiene contrato hasta diciembre con Católica y bueno, su deseo es volver a Estudiantes, pero ya no depende de él”.

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El intenso coqueteo de Zuqui que aterra a Católica

A juicio del otrora ex goleador, si bien el mediocampista atraviesa un buen pasar en La Franja, existe un lazo afectivo con el Pincha, donde estuvo dos etapas entre 2017-2019 y 2021-2024, que provocaría su intención de regresar en el mes de enero.

“En Católica lo quieren mucho y está haciendo las cosas bien, pero bueno, Estudiantes es su debilidad y eso es innegable“, sostiene Boselli y añade que “cuando a vos te deja marcado un club y la gente se identifica con un jugador de su categoría, siempre está esa posibilidad”.

Unas declaraciones que podrán traer cola en la UC, ya que Zuqui es uno de los futbolistas apuntados a renovar su vínculo para el 2027, pero hay otro punto que no debemos olvidar, y es que su representante es el mismo del técnico Daniel Garnero. ¿Qué pasará?

ver también U. Católica le cumple el deseo a Daniel Garnero: Fernando Zuqui se queda

En síntesis