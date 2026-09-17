El ex delantero de Universidad Católica da un sorpresivo giro luego de abandonar la actividad a comienzos del 2026, tras dejar atrás una serie de lesiones.

Luego de 13 años de carrera futbolística, donde debió lidiar con lesiones importantes que incluso lo tuvieron al borde de la muerte, Nicolás Castillo dejó atrás su pasado dentro de la cancha y decidió dar un giro en 180 grados de su vida.

El ex delantero de Universidad Católica, a sus 33 años, formará parte desde ahora de la Gira Profesional de Golf en México y competirá este fin de semana en el Atlas Open, que organiza este club azteca en la ciudad de Guadalajara.

“Una nueva cancha. Un nuevo desafío. La misma intensidad, disciplina y mentalidad de ir siempre por más. El siguiente reto comienza ahora.

Vamos con todo, Nico”, escribió en Instagram la empresa Hazard Rough Society sobre el nuevo reto de Castillo.

Nicolás Castillo cambia el fútbol por el golf tras 14 años

El Toro de Renca dejó atrás más de una década dentro de las canchas, desde su explosión como goleador en Católica en el 2012 hasta su triste último paso por la institución que acabó en marzo del 2025, cuando partió a Santiago City, el último club de su carrera.

Además de sus tres etapas en Los Cruzados, Nicolás Castillo repartió goles en equipos como Brujas de Bélgica, Mainz de Alemania, Frosinone de Italia, Benfica de Portugal, Juventude de Brasil; Pumas, América y Necaxa en México.

Con la camiseta de la UC, el atacante que hizo su debut profesional en Copa Chile 2010 en el histórico duelo en San Pedro de Atacama, disputó un total de 100 encuentros, en los que registró 48 goles y 13 asistencias, además de recibir 21 tarjetas amarillas y cuatro expulsiones.

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