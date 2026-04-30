Nicolás Castillo ha atravesado un complejo presente en el último tiempo, marcado por lesiones y problemas físicos que lo alejaron de las canchas durante largos periodos. Debido a esto, a comienzos de año incluso se especuló con un posible retiro, aunque nunca hubo una confirmación oficial.
Ahora, el exdelantero de Universidad Católica sorprendió al ser anunciado en un nuevo equipo, dando inicio a un inesperado nuevo capítulo en su carrera.
El nuevo club de Nicolás Castillo
El jugador chileno jugará el campeonato de fútbol 7 de Estados Unidos junto al City Soccer FC, club donde también milita Mathias Vidangossy, así lo anunció el club en sus redes sociales.
“Nos enorgullece anunciar que Nico Castillo se ha unido oficialmente a nuestro club. Con su experiencia de alto nivel, calidad y mentalidad ganadora, aportará una gran fortaleza a nuestro equipo para el TST 2026 (The Soccer Tournament 7 vs 7)″.
La carrera de Nicolás Castillo
El chileno de 32 años tuvo un recordado paso por Universidad Católica, dando luego el salto al extranjero donde paso por el Club Brujas, Mainz, Frosinone, Pumas UNAM, Benfica, Juventude, CF América y Necaxa, regresando a Chile el 2024 para sumarse a Universidad Católica. Tras una compleja temporada, el jugador fichó por Santiago City del ascenso, pero dejó el club a mediados de julio.
Con la selección chilena, Castillo participó en las clasificatorias al Mundial de Brasil 2014 y fue campeón de la Copa América Centenario.
En síntesis:
- Nicolás Castillo fichó oficialmente por el club City Soccer FC de Estados Unidos.
- El delantero de 32 años disputará el campeonato de fútbol 7 TST 2026.
- Castillo ganó la Copa América Centenario y jugó en las clasificatorias al Mundial de Brasil 2014.