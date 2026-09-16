La UC sigue con la nube negra por las lesiones y ahora su defensor estrella será sometido a una cirugía que cambia el panorama.

Universidad Católica sigue sufriendo en una temporada llena de lesiones, porque ahora perdieron a un jugador clave en el bloque defensivo del técnico Daniel Garnero.

Todo, luego de que Cruzados informó que Branco Ampuero se someterá esta jornada a una cirugía, lo que de inmediato produce un dolor de cabeza en los hinchas en la pelea contra la U por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Branco Ampuero todavía no conoce fechas de recuperación. Foto: Andres Pina/Photosport

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La UC la pasa mal con las lesiones: Ampuero al pabellón

Universidad Católica emitió un comunicado como parte médico de la situación de Branco Ampuero, con el procedimiento y las fechas en que el defensor estará fuera de las canchas.

“Cruzados comunica que el jugador del Primer Equipo de Universidad Católica, Branco Ampuero, será sometido mañana miércoles 16 de septiembre a un procedimiento quirúrgico electivo para tratar un Pellizcamiento Anterolateral de Tobillo, el que será realizado por el médico del Plantel, señor Andrés Villa, en la Clínica UC CHRISTUS de San Carlos de Apoquindo”, explicaron.

“Se trata de una condición que el jugador arrastraba desde hace dos temporadas, con períodos de mayor y menor sintomatología, y que presentó una reagudización durante la fecha 17 del presente torneo. Luego de la evaluación médica y considerando la evolución de la lesión, se tomó la elección de que lo más adecuado era realizar este procedimiento con el objetivo de resolver la condición y permitir su recuperación”, detalló el médico de Cruzados, Andrés Serrano.

Por lo mismo, ante la expectación de los fanáticos dejaron en claro que “los resultados de la intervención serán informados oportunamente, al igual que los plazos estimados de recuperación”.

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