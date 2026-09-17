Carlos Caszely ubica a Mirko Jozic en el olimpo de Colo Colo: “Es el mejor”

El ídolo del Cacique por fin pudo compartir con el entrenador croata tras su viaje por Perú, que coincidió con la llegada del europeo a Chile.

Los hinchas de Colo Colo han tenido días movidos las últimas semanas, debido al viaje de Mirko Jozic a Chile, para recibir una serie de homenajes por su aporte al cuadro albo.

El croata, entrenador albo que ganó la Copa Libertadores 1991, pudo recibir el cariño de los hinchas y recientemente de una gloria del Cacique, ya que por fin se reunió con Carlos Caszely.

El Chino volvió a Santiago tras su viaje por Lima, y según le contó a RedGol, se pudo juntar con Jozic y fue uno de los más que agasajó al europeo más querido por el pueblo chileno.

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Carlos Caszely por fin se juntó con Mirko Jozic

El Chino Caszely contó que pudo tener una reunión con Jozic, a quien no dudó en calificar como el mejor entrenador de Colo Colo de todos los tiempos y uno de los más destacados del fútbol chileno.

“Ayer (miércoles) me junté con él. Estaba muy agradecido, porque cuando nos vimos, él estaba en el camarín. Entro y me dice: ‘Andabas en Perú’. Todo el mundo sabía que andaba en Perú. Sí, le dije, andaba en Perú, por eso no pude llegar a estar contigo. Estuvimos con él, estuve compartiendo, estaba muy emocionado, muy contento con todo el cariño del pueblo chileno“, expresó.

Mirko Jozic y uno de los tantos homenajes que tuvo en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

Luego, el ex jugador de Espanyol de Barcelona indicó que Jozic está al tope entre los mejores entrenadores que dirigieron en Chile, gracias al título de la Copa Libertadores 1991 y su legado al balompié nacional.

“Por logro es el mejor. Por logro es el mejor. Yo siempre digo: Mirko Jozic, el Zorro Álamos, Fernando Riera y uno que todo el mundo se olvida, Francisco Platko, que fue campeón con Colo-Colo en el 41, campeón invicto”, señaló Caszely a Redgol.

Mirko Jozic recibió el cariño de los hinchas de Colo Colo y de su leyenda viviente, Carlos Humberto Caszely, cuya profesión es ser ídolo.

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