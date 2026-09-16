La gran pena de Mirko Jozic en su visita a Colo Colo: “Esperaba otra cosa”

El adiestrador croata ha sido homenajeado por los hinchas albos y ha recibido el cariño en su regreso a Chile.

Mirko Jozic ha vivido una semana más que especial en Chile. Tras más de 20 años, el histórico entrenador retornó al país y pudo se homenajeado por Colo Colo.

El adiestrador croata que logró conquistar la Copa Libertadores en 1991, recibió el cariño de los hinchas en cada cita que protagonizó en Chile. Desde su llegada al aeropuerto de Santiago, el Teatro Caupolicán y hasta en el Estadio Monumental. También participó en el lanzamiento de su biografía y hasta políticos quieren que reciba la nacionalidad chilena.

ver también Al igual que el 91: El verdugo que opacó el homenaje de Mirko Jozic en Colo Colo

“Gracias a la vida que me ha dado Chile. Y más grande gracias a Chile que me ha dado a Colo Colo”, agregó desde la cancha del Monumental el reciente domingo. Lo que pudo aprovechar junto con toda su familia que lo acompañó en este viaje a Chile.

Pero dicha visita a la Ruca alba reveló la gran pena que protagonizó el adiestrador. Así lo indicó uno de sus queridos ex pupilos y que presenció el disgusto del croata.

En conversación con Radio ADN, Miguel “Cheito” Ramírez contó que la pena de Jozic tuvo relación con el empate del Cacique ante Concepción. El equipo de Fernando Ortiz no pudo aprovechar la localía y terminó entregando puntos importantes que aplazan la llegada de la anhelada estrella 35.

“Él estaba apenado porque esperaba que el equipo ganara, porque lo venían haciendo bien, pero el fútbol es así”, expresó el ahora panadero a Los Tenores.

ver también “Tienes que tomar el desafío”: Mirko Jozic le entrega la bendición a Fernando Ortiz para luchar por la Copa Libertadores

Incluso, Ramírez miró con el vaso medio lleno y rescató lo positivo de la jornada. “Lamentablemente no se pudo sumar de a tres, pero había un lindo ambiente en el estadio”, complementó el ex jugador de Colo Colo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique ahora disfruta de unos días de descanso por las fiestas patrias. Por lo que no jugará este fin de semana.

Ahora Colo Colo retoma la competencia el próximo 22 y 25 de septiembre cuando dispute la Copa Chile. Los albos se miden ante Audax Italiano en encuentros que se jugarán en el Estadio Nacional.

En tanto, por la Liga de Primera recién vuelve a jugar el 11 de octubre cuando visite a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.