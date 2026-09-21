Mauricio Viana contó con lujo de detalle una fuerte discusión que tuvo con el entrenador en los Caturros.

En el camarín suceden muchas situaciones que son guardadas bajo siete llaves, pero con los años salen a la luz. Es lo que hizo Mauricio Viana al contar una dura discusión con Ivo Basay en Santiago Wanderers.

Viana defendió durante largos años el arco de los Caturros. Ahí destacó por sus voladas, así como también por su fuerte carácter. Claro que llegó el día en el que se encontró con otro peso pesado del fútbol chileno, como lo es el Hueso Basay.

La pelea de Viana con Basay

Durante 2012 Santiago Wanderers luchaba por no descender e Ivo Basay arribó al club. Una de las primeras medidas del entrenador, fue quitarle los guantes a Mauricio Viana, con quien ya había tenido encontrones con el DT en las selecciones juveniles de Chile.

“Este fue uno de los peores arrebatos que he tenido en el fútbol y fue con Ivo Basay. Yo era un joven rebelde de 18 años que estaba en la sub 20 y a Ivo le toca llegar a Wanderers después y me saca. Yo era capitán ya, titular… yo era Mauricio Viana ya en Wanderers y llegó y me sacó“, comenzó contando el ex arquero en Cooling Break.

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“Tocaban 5 fechas finales y antes de eso, a mí me tocaba Copa Chile con Universidad de Chile y por primera vez me iba a poner después de haber pasado un mes y tanto estando en la banca. Bravo, caliente y no sabía que hacer. Me iba a poner de titular y yo concentraba con Agustín Parra“, detalló.

El problema surgió el día del partido ante los Azules. Viana bajó al lobby del hotel cinco minutos antes de la citación junto con Parra, pero el bus del equipo ya se había ido y los dejó a ambos. Por esta razón, debieron llegar por sus propios medios al lugar del encuentro.

Ivo Basay estuvo entre 2012 y 2014 en Santiago Wanderers. Imagen: Photosport

“Pescamos un auto y llegamos a Playa Ancha. Da la nómina y Agustín está dentro y a mí me había sacado hasta de la banca. Ahí es cuando ya no aguanté más y pesqué una botella, estaba por allá Ivo Basay y ¡fum! se la tiro. ‘Qué querí de mí’, yo le decía con mis lágrimas de impotencia. ‘Vamos pa’ afuera. Dame un minuto. Vamos pa afuera’. Yo quería boxear, yo quería sacar mi emoción porque estaba pa la cagá“, recordó Viana.

“Yo decía ‘a mí me saca y al otro no. ¿Por qué? Qué tiene contra mí, ni que le hubiera hecho algo’. El tema es que Daniel Morón me saca, me abraza y me dice ‘cálmate loco Viana. Ya está, la decisión ya está tomada’. Listo, me calmé y me fui. Se venían estos cinco partidos que te digo, cruciales y viene mi gran profe Ivo Basay porque me enseñó muchas cosas de manera rústica, pero me enseñó“, comentó el retirado portero.

Viana pasó la mayor parte de su carrera en Santiago Wanderers. Imagen: Photosport

Increíblemente la historia tuvo un fuerte giro. Tras este inconveniente, Ivo Basay decidió darle la titularidad a Viana. El propio ex arquero señaló que el entrenador le enseñó la importancia de la puntualidad y que hasta hoy, tiene un gran aprecio por el ex delantero.

“Me dijo ‘vo tení que estar acá 10 minutos antes. Si yo te cito a las 4, tení que estar 10 para las 4. No 5 para las 4. ¿Soy maldito? Ahora vai a jugar con Católica. Ahora te quiero ver’“, cerró. Finalmente Viana fue el titular en las fechas finales y fue figura. Wanderers terminó salvándose del descenso.