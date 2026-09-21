El portero Fabiano Avello contó la polémica en la final en el Bernabéu, donde fue clave el juez polaco, aunque jamás lo comprendieron.

El árbitro Damian Sylwestrzak todavía sigue presente en Santiago Wanderers, luego de perder la final de la Copa Intercontinental Sub 20 por un marcador de 3-1 ante Real Madrid.

Ahora fue el portero Caturro, Fabiano Avello, quien reveló algo que pasó dentro de la cancha que, para todos, fue determinante con el actuar del polaco en el Santiago Bernabéu.

“Teníamos cero comunicación con el árbitro. Los jugadores del Real Madrid tenían un inglés muy fluido, entonces ellos hablaban con el juez y nosotros no pasábamos de las dos palabras“, explicó en conversación con radio ADN.

Por lo mismo, fue complejo en momentos decisivos: “Además, cuando tratábamos de charlar con el árbitro, él nos sacaba. En ese sentido fue una gran desventaja. No sabíamos lo que nos decía el árbitro”.

Los jugadores de Santiago Wanderers quedaron tranquilos tras la final en Madrid. Foto: AFP7/Photosport

Fabiano Avello asegura que el camarín de Wanderers está tranquilo

Para Fabiano Avello recién están tomándole el peso a lo que les tocó vivir en España, donde, más allá del resultado se quedan con la experiencia de vida con Santiago Wanderers.

“Yo nunca me hubiese imaginado que a los 20 iba a jugar en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Entonces, la situación nos hizo reaccionar de forma tan enérgica. Fueron muchas emociones juntas“, comentó.

Por lo mismo, pese a la tristeza de no lograr el objetivo, asegura que ahora lo mira con más calma y con una profundidad más madura de lo que les tocó jugar por el país.

“Estoy más tranquilo, con el pensamiento más en frío y viendo el lado positivo de lo que fue el partido. Fue un hecho histórico en el fútbol chileno”, finalizó.

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