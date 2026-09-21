Frente a los rumores de que el chileno lo pasa mal en el club inglés, el periodista Coke Hevia aclaró la decisión del elenco londinense.

Tras haber arribado como fichaje estrella al Crystal Palace, pocos minutos en cancha ha tenido Darío Osorio en la Premier League. El atacante que brilló en Dinamarca la rema desde atrás en su nuevo club, sin actividad en los últimos duelos.

Ante publicaciones sobre un eventual calvario que vive el formado en la U en Londres, lo cierto es que en el Palace lo cuidan y saben que es importante. Es más, su ausencia tiene una explicación según detalló el periodista Coke Hevia.

“Darío Osorio no vive ningun calvario en Europa. Tuvo una pequeña molestia y lo van llevando de a poco. Saben en el club que venía fecha FIFA y lo manejaron”, informó el hombre de Radio Pauta.

Los números de Darío Osorio en su nuevo equipo

Desde su llegada al Crystal Palace, Darío Osorio ha tenido minutos en dos de cinco partidos (1 y 59 minutos respectivamente). Sin embargo, en los tres últimos duelos no ha ingresado a la cancha.

Foto: Crystal Palace.

El zurdo formado en la U viene de tres exitosas temporadas en el Midtjylland, con 10 goles en la liga danesa. A sus 22 años, es pieza fija en la selección chilena y volvió a ser llamado para la gira en norteamérica.

“Seguimos jugando bien ofensivamente. Generamos ocasiones, pero estoy un poco frustrado, aunque lo más importante es crear las oportunidades y eso lo hicimos”, dijo el DT del Palace, Pierre Sage, sobre sus jugadores en ofensiva.

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Ahora el chileno encamina su ciclo en la selección chilena, donde la Roja jugará tres amistosos en Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México son los rivales de fines de septiembre e inicios de octubre.