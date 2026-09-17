El equipo del volante chileno debuta este jueves en la fase de liga de la Europa League 2026-27.

Darío Osorio se prepara para un nuevo desafío en el fútbol europeo. Este jueves Crystal Palace hará su estreno en la Europa League 2026-27, recibiendo al Lech Poznan de Polonia en Londres.

El conjunto inglés buscará comenzar con el pie derecho su participación internacional, mientras que el ex Universidad de Chile tendrá una nueva oportunidad de seguir sumando experiencia en su etapa en la Premier League.

Las Águilas llegan al compromiso después de conseguir una contundente victoria por 3-0 ante Middlesbrough en la EFL Cup, encuentro en el que el seleccionado nacional sumó minutos.

Darío Osorio Osorio debuta este jueves en la Europa League con Crystal Palace.

¿A qué hora juega Crystal Palace y dónde ver EN VIVO?

Crystal Palace y Lech Poznan se enfrentan este jueves 17 de septiembre, desde las 16:00 hrs de Chile, en el estadio Selhurst Park de Londres, por la primera jornada de la fase de liga de la Europa League 2026-27.

El debut del equipo de Darío Osorio tiene transmisión confirmada en Chile a través de la señal de ESPN y online mediante Disney+ Premium, plataforma que transmitirá el compromiso por streaming.

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Probables formaciones

Crystal Palace: Dwight McNeil, Darío Osorio, Takehiro Tomiyasu, Mingueza, Jaydee Canvot, Ben Chilwell, Remi Matthews, Will Hughes, Eddie Nketiah.

Lech Poznan: Hubert Janyszka, Robert Gumny, Karol Delikat, Daniel Håkans, Yannick Agnero, Mateusz Pruchniewski, Wiktor Obremski, Leo Bengtsson, Luis Palma, Antoni Kozubal, Ali Gholizadeh, Alex Douglas, Filip Jagiello, Terry Yegbe, Joao Moutinho

En resumen…