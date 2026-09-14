Alicia Osorio reveló cómo ha sido la adaptación del delantero al Crystal Palace y cómo mantiene el vínculo con su familia en Chile.

La llegada de Darío Osorio al Crystal Palace significó un importante cambio en la carrera del delantero chileno. Tras su paso por Dinamarca, el formado en Universidad de Chile dio el salto a la Premier League y comenzó una nueva etapa lejos de su familia.

Su madre, Alicia Osorio, entregó detalles de cómo vive el atacante este proceso y destacó especialmente el papel de su esposa, Catalina Díaz, en su adaptación.

“Ella ha sido un pilar fundamental en la carrera de mi niño”, aseguró en conversación con Las Últimas Noticias. Según explicó, la joven también fue clave cuando Osorio llegó a Dinamarca sin manejar inglés.

La distancia, de todas maneras, no ha impedido que el futbolista mantenga un estrecho contacto con su familia en Hijuelas.

Darío Osorio no fue citado para enfrentar al Ipswich Town.

La particular rutina de Darío Osorio con sus hermanos

Alicia reveló que Osorio encontró una fórmula para mantenerse cerca de sus hermanos pese a los miles de kilómetros que los separan.

“Darío se conecta todos los días a jugar PlayStation con sus hermanos. Hace campeonatos y juegan en línea”, contó.

Una costumbre que refleja el fuerte vínculo familiar del delantero, quien cuando regresa a Hijuelas intenta recuperar rápidamente su vida cotidiana.

“Vuelve a ser el mismo de siempre. Va a la cancha del Magallanes, el club de donde salió, y pichanguea”, relató su madre.

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Alicia también recordó los sacrificios que debió realizar su hijo para alcanzar el profesionalismo. Osorio dejó su casa siendo muy joven y se perdió numerosos cumpleaños y reuniones familiares durante su formación.

Ahora disfruta de una nueva oportunidad en Inglaterra. “De verdad siento que a él le queda otro paso más. Pero por ahora todos estamos disfrutando de su llegada a este equipo”, aseguró.

Incluso destacó el orgullo que existe en Hijuelas por verlo en la Premier League: “Imagínese el orgullo que sentimos cuando debutó y en la transmisión el relator nombró a Hijuelas. Es un orgullo para todo el pueblo”.

En resumen…