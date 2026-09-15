Dentro de las renovaciones del club para 2027 no está considerado el portero, estirando una teleserie que inició en el mercado de fichajes.

Universidad de Chile está en pleno proceso de renovaciones de su plantel, teniendo en claro la misión del técnico Fernando Gago de asegurar el equipo para la temporada 2027.

Pero hay un jugador que vive un momento especial, donde él y el club asumen que son sus últimos momentos en el equipo, más allá de que no ha tenido la oportunidad de jugar.

Se trata de Cristopher Toselli, donde, según revelan en radio Cooperativa, hay un importante quiebre del jugador con el club, que lo tiene fuera, teniendo en cuenta que la U ya buscó a otro portero.

Cristopher Toselli no ha sumado minutos en la temporada 2026 con la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Toselli cierra su etapa en la U

Una teleserie total es la que se armó en Universiad de Chile, donde en el proceso de renovaciones ya saben que no negociarán con Marcelo Díaz, quien anunció su retiro, además de Toselli.

“Lo del portero Toselli es lo más complejo, con contrato vigente, el portero está dolido con la U y no va continuar, más allá de lo que dijo Gago que quería a todo el plantel”, explicaron.

El punto de quiebre tuvo que ver en el último mercado de fichajes, cuando la U buscó otro portero para competir con Gabriel Castellón, estando Toselli en el plantel.

“Lo de Toselli va a quedar que ni el jugador ni la U quieren renovar, ya demostraron a mitad de temporada que quieren otro arquero, que fueron a buscar dos”, detallaron.