El plantel y cuerpo técnico de los caturros ya están instalados en suelo español, e incluso realizaron su primer entrenamiento de cara al desafío ante Real Madrid.

Luego de casi 14 horas de vuelo desde nuestro país, el plantel y cuerpo técnico de Santiago Wanderers aterrizó en España para preparar su desafío ante Real Madrid por la disputa de la Copa Intercontinental Sub 20, el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Barajas, donde fueron recibidos por un puñado de hinchas chilenos que les esperaron, el entrenador Felipe Salinas conversó en exclusiva con el corresponsal de RedGol en España, Keno Trotamundos, donde dejó en claro que vienen por el título.

“Venimos mentalizados y tranquilos porque sabemos que tenemos mucho potencial, y con la confianza de que hay un trabajo atrás que se viene demostrando hace tiempo. Tenemos las herramientas suficientes para enfrentar un desafío de esta importancia“, expresó el DT de Wanderers a nuestros micrófonos.

La llegada de Wanderers a Madrid para Intercontinental

Luego de dejar sus maletas en el hotel de concentración, el cuadro caturro se dirigió a una de las canchas alternativas del campo de entrenamiento de Valdebebas, la casa del Real Madrid, para soltar las piernas tras el largo viaje en avión.

Durante jueves y viernes, Wanderers no sólo trabajará de cara al duelo con los merengues, también deberá someterse a los protocolos de la organización del trofeo, en materia de tomarse las fotografías de rigor y participar de actividades oficiales.

Recién para la mañana del 18 de septiembre se espera que Felipe Salinas confirme la formación titular para el duelo más importante en los 134 años de vida de esta institución decana en el fútbol chileno, el cual podría darles su segunda estrella internacional.

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¿Cuándo se juega este encuentro?

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid se disputará este sábado 19 de septiembre desde las 07:30 horas (de Chile) en el Estadio Santiago Bernabéu.

En síntesis