Real Madrid sorprende con nómina para enfrentar a Santiago Wanderers en la Copa Intercontinental

El cuadro madrileño dirigido por Álvaro López sufrió la baja de importantes figuras como Thiago Pitarch que está en el primer equipo.

Comenzó la cuenta regresiva para la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub 20. Santiago Wanderers, que ganó la Copa Libertadores ante Flamengo, ya emprendió rumbo a España y con equipo estelar ya se mentaliza en la definición que se jugará en el Estadio Bernabéu.

Al frente tendrá nada menos que al Real Madrid que este año ganó la Youth League y que además será dueño de casa. Por primera vez la definición del torneo será en el viejo continente y para ello prepara un equipo estelar ante el cuadro nacional.

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Así lo confirmó este miércoles donde entregó la lista oficial que saltará a la cancha ante los panzers. Entre los destacados asoman jugadores como Jorge Cestero, volante que es de los más aventajados y que Mourinho ya citó para jugar Champions League.

También se suma Javi Navarro que fue clave en la campaña para ganar la Youth League, Joan Martínez que con 19 años ya es seguido por los grandes del continente, el goleador Fran Santamaría y el volante Sergio Martínez que fue fichado para el primer equipo pero le darán minutos en el juvenil.

El gran ausente es Thiago Pitarch que asomaba como fijo en el mediocampo. El volante ya ha sumado convocatorias con Mourinho y ya debutó en Champions League. “Thiago Pitarch es un jugador de primer equipo y me gusta mucho”, recalcó el portugués.

Por lo mismo, se priorizó tenerlo en el primer equipo ya que el domingo se juega el clásico ante el Atlético Madrid y apunta a ser alternativa.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Intercontinental Sub 20?

La programación de la Copa Intercontinental Sub 20 está fijada para el 19 de septiembre. El duelo entre Santiago Wanderers y Real Madrid se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. La programación indica que el pitazo inicial es a las 7:30 horas. Además será transmitido por TNT Sports y HBO Max.