Lucas Cepeda entró en el minuto 58 del encuentro ante los Merengues y aportó con un preciso pase-gol que metió en el partido a los ilicitanos, que de todas formas perdieron con un gol postrero de un gigante que rescató a Mourinho.

Lucas Cepeda ingresó en el segundo tiempo para darle un segundo aire al Elche, que encontró la receta para remontar dos goles de desventaja ante el Real Madrid. Y pudo obtener un resultado impensado en condición de local frente a uno de los cuadros más grandes de España, Europa y el mundo.

Aunque evidentemente las cosas no comenzaron bien para los pupilos del DT argentino Martín Anselmi. Principalmente por un autogol de Matías Dituro, quien se quedó literalmente clavado ante un tiro libre muy lejano del volante ofensivo turco Arda Güler.

Ocho minutos más tarde, cuando el cronómetro marcaba 33 en la primera etapa, Kylian Mbappé puso el 2-0 transitorio. El goleador francés aprovechó una buena jugada por la banda derecha del marfileño Yan Diomandé. Y gracias a un toque de calidad frente al achique de Dituro estiró un poco más la distancia.

Así festejó Arda Güler, aunque varios medios dan el gol como en propia meta de Dituro. (Francisco Macia/Getty Images).

Cuando el cronómetro marcaba 58 minutos del encuentro, Anselmi se la jugó por la entrada de Lucas Cepeda. Evidentemente sin imaginar que sería tan importante. Pero con las ganas de que así fuera. El seleccionado chileno ingresó por Marc Aguado e hizo una jugada trascendente para la remontada.

Kylian Mbappé quedó tirado tras anotar el 2-0 parcial ante el cuadro ilicitano. (Francisco Macia/Getty Images).

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Lucas Cepeda cambia el partido, pero Elche igual tropieza ante Real Madrid

Lucas Cepeda ingresó en el centro del campo, aunque en algunas acciones ocupó el sector izquierdo del Elche y fue desde ahí que fabricó el descuento vs Real Madrid. Desbordó ante la pasividad de dos ingleses: primero, Jude Bellingham lo dejó avanzar.

El centro de Lucas Cepeda para Abiel Osorio. (Captura).

Luego de eso, Trent-Alexander Arnold no pudo evitar el centro de zurda. Y ese balón aéreo fue cabeceado de gran forma por el argentino Abiel Osorio, quien puso toda la motivación para los locales ante la escuadra adiestrada por José Mourinho.

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Poco después, Cepeda apareció en una faceta defensiva. El exjugador de Colo Colo hizo un foul cerca del área en el minuto 78 sobre Bellingham. Y se ganó la tarjeta amarilla por evitar una posible ocasión clara de gol. Aunque faltaba el segundo tanto.

La falta de Lucas Cepeda que lo hizo ganarse una tarjeta amarilla. (Francisco Macia/Getty Images).

Lo anotó Fer Niño en los 82 minutos con un tiro raso muy bien angulado que hizo imposible cualquier reacción para el golero belga Thibaut Courtois. Luego de eso, llegó la reacción inmediata de Mou: como muchas veces, sus cambios salieron bien.

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Quizá guiado por la fortuna. Pero también con una gran acción ofensiva de Mbappé, quien encontró con la portería desguarnecida a Carlos Espí. El larguirucho delantero empujó el balón y desató el jolgorio definitivo en los 90’+1. Un encuentro que regaló emociones de todo tipo.

Carlos Espí anotó el 3-2 en un partido electrizante. (Francisco Macia/Getty Images).

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