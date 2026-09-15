Lucas Cepeda quiere impedir nuevo récord de Kylian Mbappé: Elche recibe a Real Madrid por LaLiga

El equipo del chileno recibe a los dirigidos por Mourinho y necesitan sumar para salir del fondo de la tabla.

Elche de Lucas Cepeda protagoniza el partido de la jornada en LaLiga. El elenco del seleccionado nacional recibe nada menos que al Real Madrid y lo hace en un complejo arranque de temporada.

Pese al buen rendimiento del ex Colo Colo, no ha podido afianzarse en el esquema de Martín Anselmi. El tema es que el argentino tiene al equipo en el puesto 19° con solo dos unidades en cinco fechas disputadas. De momento solo supera al Valencia que tiene un punto.

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Ante esto, se hace urgente poder sumar ante el Real Madrid, que este martes visita el Estadio Martínez Valero con todas sus figuras. Duelo que además contará con la titularidad de Kylian Mbappé.

“Ellos hacen fáciles jugadas complicadas y te llevan al límite, no hay que regalar nada y estar enfocado todo el partido”, advirtió el trasandino sobre el francés que es pieza clave para “Mou”.

Es que con razón se tendrán que tomar precauciones sobre Mbappé, quien buscará sumar un nuevo récord a su extensa carrera. Esto porque ha enfrentado a 23 equipos en LaLiga pero solo no le ha marcado al Elche.

Por lo que este martes el campeón del Mundo en Rusia 2018 buscará anotarle al equipo de Cepeda y así sumar su víctima número 92°.

¿Quién transmite Elche vs Real Madrid?

El partido entre Elche y Real Madrid por la fecha 6 de LaLiga está programado para este martes 15 de septiembre a las 16:30 horas. El partido será transmitido en Chile a través de DSports y vía streaming por DGO.

En resumen:

Este martes 15 de septiembre se mide Elche ante Real Madrid por LaLiga de España.

Lucas Cepeda asoma como opción de titular en el elenco del Elche.

Kylian Mbappé buscará anotar por primera vez ante Elche, y así llegar a 92° los equipos que han sufrido con sus goles.