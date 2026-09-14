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Lucas Cepeda enfrenta su mayor desafío en España: horario y dónde ver Elche vs. Real Madrid por La Liga

El equipo del volante chileno recibe al poderoso Real Madrid por la sexta fecha de LaLiga.

Por Franccesca Arnechino

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El equipo de Lucas Cepeda busca su primera victoria en LaLiga.
© Getty.El equipo de Lucas Cepeda busca su primera victoria en LaLiga.

Lucas Cepeda se prepara para uno de los partidos más importantes desde su llegada al fútbol español. El Elche recibirá al Real Madrid en un atractivo encuentro por la sexta jornada de LaLiga 2026-27.

El conjunto del chileno todavía no consigue ganar durante esta temporada y ahora intentará dar el golpe al Real Madrid, que llega motivado tras golear y busca acercarse al líder Barcelona.

Los partidos de LaLiga también se pueden apostar en JugaBet. En Elche vs. Real Madrid, las cuotas son 10.83, 6.85 y 1.27, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 al conjunto de Lucas Cepeda paga $108.300.

Cepeda tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos y mostrarse ante un gigante mundial.

Cepeda tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos y mostrarse ante un gigante mundial.

Elche vs Real Madrid: Horario y TV para ver EN VIVO

El compromiso entre Elche y Real Madrid se disputará este martes 15 de septiembre, a partir de las 16:30 horas de Chile, en el Estadio Manuel Martínez Valero.

El partido tendrá transmisión confirmada y se podrá ver EN VIVO por DSports (610 y 1610). Y de manera online a través de DGO, la plataforma de streaming de DirecTV, Amazon Prime Video y Paramount+.

Pronósticos Elche vs Real Madrid: el equipo de Lucas Cepeda busca su primer triunfo en LaLiga

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Pronósticos Elche vs Real Madrid: el equipo de Lucas Cepeda busca su primer triunfo en LaLiga

Probables formaciones

  • Elche: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Morcillo, Villar, Moreno; Lemar; Fer Niño.
  • Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Güler, Bellingham, Vinícius Júnior; Mbappé.}

Tabla de posiciones LaLiga 2026-27

En resumen…

  • Elche vs. Real Madrid: martes 15 de septiembre a las 16:30 horas de Chile.
  • El equipo de Lucas Cepeda todavía busca su primera victoria en LaLiga.
  • Transmisión por DSports y streaming mediante DGO, Amazon Prime Video y Paramount+.
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