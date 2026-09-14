Pellegrini criticó la programación del fútbol español por la exigente seguidilla de partidos del Betis.

Manuel Pellegrini no escondió su molestia antes de un nuevo desafío con el Real Betis. El entrenador chileno apuntó directamente contra la organización de LaLiga por el apretado calendario de su equipo en este inicio de temporada.

El conjunto verdiblanco está compitiendo tanto a nivel local como en la Champions League, situación que obliga al plantel a disputar varios encuentros con pocos días de recuperación.

Pellegrini fue categórico al analizar la programación y aseguró que le “parece fatal la manera de gestionar el calendario”.

Pellegrini se cansó y lanzó duro reclamo en España antes del partido del Betis.

Pellegrini prepara cambios para enfrentar al Villarreal

El Ingeniero cuestionó especialmente que el compromiso frente al Villarreal haya sido fijado para este lunes considerando que existe una jornada intersemanal.

“No se entiende la necesidad de jugar tres partidos en una semana”, planteó el entrenador nacional, quien considera que la decisión tampoco entrega una ventaja deportiva para ninguno de los dos equipos involucrados.

Más allá de sus críticas, Pellegrini también entregó novedades respecto al plantel que tendrá disponible para visitar al Submarino Amarillo, club que dirigió durante cinco temporadas.

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Una de las novedades será Ez Abde, quien aparece entre las alternativas del técnico para el encuentro.

También fue convocado Dani Ceballos, quien todavía no ha debutado con la camiseta del Betis. Pellegrini explicó que su incorporación al equipo deberá producirse gradualmente mientras continúa recuperando su mejor condición futbolística.

“Poco a poco cogiendo el ritmo”, señaló el entrenador respecto al proceso del volante.

Betis y Villarreal se enfrentarán este lunes desde las 16:00 horas en el Estadio de La Cerámica, en el compromiso encargado de cerrar la quinta fecha de LaLiga.

En resumen…