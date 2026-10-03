Tabla: Copiapó golea, se mete en puestos de liguilla y saca de carrera a un candidato en la B

El elenco nortino ganó un partido clave como local y dejó la tabla de posiciones en la Liga de Ascenso muy apretada.

La Liga de Ascenso está entretenida y hay emociones en todas las zonas de la tabla de posiciones, ya sea en la lucha por el título, por la liguilla y en la pelea por no descender.

Un duelo clave en la disputa por un lugar en la post temporada fue el que se jugó en el estadio Luis Valenzuela, donde Deportes Copiapó sumó un triunfo clave ante Deportes Puerto Montt, un rival directo.

El conjunto nortino se hizo fuerte en casa y se impuso por un claro 3-0, lo que le permite estar inmerso con todo en la zona de clasificación a la liguilla.

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Copiapó se mete en la liguilla y desplaza a Unión Española

Los copiapinos se hicieron fuerte en casa y sumaron tres puntos claves gracias a los goles de Manuel López (40′), Jorge Ortiz (49′) y Lautaro Palacios (86′).

Copiapó se instala en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 37 puntos, y por ahora, está entrenando en la liguilla. San Marcos de Arica está octavos con 36 y cierra a los clasificados.

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La victoria de Copiapó provoca que uno de los candidatos para subir como Unión Española caiga a la novena plaza y quede fuera de todo con sus 36 positivos. Lo mismo le ocurre a Deportes Puerto Montt, que quedó 10° con 34.

La B está que arde por todos lados…

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La tabla de posiciones de la Primera B