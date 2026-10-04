Cobreloa y San Luis por ascenso: las cuatro finales para definir al campeón de la Primera B

El cuadro de Humberto Suazo venció a unión española y se pone a la caza de Cobreloa que es puntero por una unidad de diferencia.

La Primera B se pone al rojo vivo en la recta final de temporada. Cobreloa venció a Deportes Temuco por 1-0 y ahora es puntero con 48 unidades. Pero la sorpresa de la jornada llegó este domingo con el triunfo de San Luis por 2-0 sobre Unión Española.

El elenco de Humberto Suazo aprovechó la caída de Santiago Wandereres ante Deportes Recoleta y se ubica como el único escolta de los mineros en la definición de la Liga de Ascenso Caixun.

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Tarea no menor, especialmente para los canarios que a principio de año estuvieron varias fechas sin saber de victorias. Pero ahora se meten de lleno en la batalla por el ascenso a la Liga de Primera.

Ahora el tema a enfocarse es el fixture en el final de temporada. Esto porque quedan solo cuatro fechas para definir al monarca de la categoría. Lo que será clave ya que se conocerá al campeón y a su vez al elenco que se tendrá que conformar con la Liguilla.

Cobreloa o San Luis: así son las últimas cuatro fechas de la Primera B

Cobreloa es el puntero de la Primera B con 48 puntos. La próxima batalla será el 7 de octubre por Copa Chile ante Coquimbo Unido. Pero el ascenso, que es el foco principal tal como indicó Mario Salas, empieza el 11 de octubre con la visita a Deportes Copiapó.

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Luego el 17/10 recibe a Recoleta, el 25/10 visita a Rangers y cierra frente a Puerto Montt el 1 de noviembre. En el papel el fixture los favorece ya que tienen tres partidos de local y solo una salida a Talca.

Por su parte, San Luis enfrenta la recta final el lunes 12 de octubre de visita ante Puerto Montt. Luego el 17/10 vuelve a ser forastero frente a Magallanes. El 25/10 el cuadro canario será local ante Recoleta. Para cerrar la campaña visita a San Marcos de Arica el 1 de noviembre.

El tema ahora es que los dirigidos por “Chupete” Suazo tienen tres salidas y solo uno de local. Lo que puede ser determinante en la fase final del torneo.