Para su último partido en el combinado albicelestes el juez chileno le dejo un especial recuerdo al rosarino.

Lionel Messi llegó al punto final de su carrera en la selección argentina. El rosarino jugó su último compromiso con la albiceleste, siendo titular y anotando un gol desde el punto penal en el 3-0 sobre Benín en Buenos Aires.

Y el partido tuvo presencia chilena, ya que fue el árbitro nacional Fernando Vejar quien estuvo encargado de impartir justicia en el Monumental de Núñez. Además, fue asistido por Carlos Venegas y Wladimir Muñoz, mientras que José Cabero ejerció como cuarto árbitro.

Lo notable es que Vejar quiso dejar su huella este importante compromiso en la carrera de Messi, entregándole al atacante del Inter Miami un especial regalo para que siempre recuerde este conmovedor compromiso.

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Vejar le da un especial regalo a Lionel Messi

Una vez finalizado el partido y ya consumado el adiós del Lionel Messi, el juez chileno se acercó para regalarle las tarjetas que usó durante el duelo. El atacante las recibió, aunque al final no se las quedó.

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Y es que de acuerdo a lo informado por Diario Ole, las cartulinas que Vejar le entregó terminaron en poder de Soledad Pastorutti, cantante que participó del homenaje posterior al 3-0 sobre los africanos.

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Así las cosas Lionel Messi baja el telón de una historia brillante vistiendo la camiseta de Argentina, en donde anotó 126 goles en 208 partidos y con la que ganó dos Copa América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

“Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Siento que es el momento, el último mundial fue demasiado lo que me tocó vivir, tuvimos cerca de volver a ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerquita. Lo dimos todo”, declaró Messi en su despedida.

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En síntesis