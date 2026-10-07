Se formó en Antofagasta, fue figura frente a la U y dejó motivador mensaje: “Todo se puede con trabajo”

Juan Pablo Cisternas se alzó como el jugador más destacado en la victoria de los Pumas por 2-0 en Copa Chile.

Deportes Antofagasta logró dar el primer golpe en la llave de cuartos de final de Copa Chile. El elenco de Luis Marcoleta aprovechó los errores en la defensa de Universidad de Chile y se adelantó en la serie por 2-0.

Con anotaciones de Bastián Tapia y José Bandez, el cuadro de los pumas se hizo fuerte en el partido de ida. Por lo que ahora espera dar el batacazo en la revancha el próximo 21 de octubre.

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Sin embargo, el cometido en el Estadio Calvo y Bascuñán estuvo marcado por la gran presentación de su portero canterano Juan Pablo Cisternas. Es que la U tuvo 20 tiros al arco y en ninguno pudo superar al golero de 24 años.

“Mis compañeros se tiraron de cabeza a cada pelota, me saco el sombrero con ellos. Yo traté de aportar con mi granito de arena. Se sacó la cresta el equipo por el triunfo”, enfatizó a TNT Sports tras el pitazo final.

El golero comenzó como suplente la temporada. Sin embargo, la lesión de le permitió tomar el puesto de titular. Lo que le ha permitido mantenerse bajo los tres palos y ponerle cerrojo al arco de los Pumas.

“Tuve una tapada, la que saque abajo fue soñada. Quiero llorar. Me controlaron acá para no llorar”, enfatizó con las pulsaciones a mil.

El emotivo momento que vivió Cisternas junto a su hermano.

Pero Cisternas no se quedó ahí y antes que le dieran el cierre a la entrevista, pidió un minuto para dejar un potente mensaje a sus cercanos y los hinchas de Antofagasta. “Se lo quiero dedicar a mi familia, a mi hermano chino, a todos este triunfo. Todo se puede con trabajo”, enfatizó el portero que desde los 14 años está en el cuadro del norte.

Entrega dentro de la cancha que fue merecedora de una ovación de parte de los hinchas y que además contó con un espacial encuentro con su hermano pequeño que desde la tribuna siguió el histórico triunfo.

“Juan es un muchacho trabajador. Si lo vieran, todo lo que ha conseguido es fruto de su trabajo”, destacó Luis Marcoleta por su pupilo en el arco.

“Sabíamos que se iban a venir con todo pero logramos sacar adelante el partido. Hoy no pedí perfección, pedí compromiso. Nos enfrentamos a jugadores de mayor nivel y por eso este triunfo de un valor doble”, agregó el experto en ascenso.

¿Cuándo vuelve a jugar Antofagasta?

Ahora el fixture de Antofagasta indica que debe jugar por la Primera B este domingo 11 de octubre. Los Pumas reciben a San Marcos de Arica a las 12:30 horas.

Tras ello, el 18/10 visitan a Deportes Santa Cruz a las 17:00 horas. Posteriormente el 21/10 tocará la revancha por cuartos de final de Copa Chile ante Universidad de Chile. En estadio aún por confirmar.