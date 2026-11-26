Luego de un irregular año y pese a los deseos de seguir, popular DT dijo adiós a la banca. Ya está listo su reemplazo para la temporada 2027.

Mientras aún se juega la liguilla del ascenso, la Primera B sufrió un remezón en popular banca del fútbol chileno. Es que Unión Española no clasificó a la postemporada y eso sacudió directamente en su entrenador.

“Tras finalizar su vínculo contractual con nuestra institución, Ronald Fuentes no continuará como director técnico del Primer Equipo masculino para la próxima temporada”, informó el elenco hispano.

Pese a que el propio DT había expresado su deseo de continuar el 2027, el equipo declinó con la opción y lo despidió con emotivo adiós. “El club agradece a Ronald y a su cuerpo técnico por el trabajo desarrollado durante este período”, expresaron.

¿Y el reemplazo? El nombre que toma fuerza

Tras el adiós oficial de Ronald Fuentes en la banca de Unión Española, otro viejo conocido asoma para tomar su lugar. Se trata de César Bravo, quien ya tuvo un ciclo al mando del equipo en 2021-2022.

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“César Bravo será el nuevo entrenador de Unión Española de cara a la temporada 2027, donde tendrá el objetivo de regresar al Rojo a la Primera División”, informó Bastián Guíñez, de Independencia Hispana.

Una vez se confirme el nuevo dueño de la banca roja, en el equipo se pondrán de cabeza a trabajar en el armado del plante. Ahí también se alista una poda, liderada por Patricio Rubio, quien es un hecho que no seguirá.

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Unión Española sumará su segunda año consecutivo en Primera B, lo que lo ocurre por segunda vez en su historia. Anteriormente jugó en el ascenso los años 1998 y 1999.