Siempre opinante y sin filtro, un popular entrenador que dirigió en Calama criticó la continuidad de Rodolfo González y Gustavo Gotti para 2027.

Cobreloa ya se arma con miras al regreso en Liga de Primera. Luego de campeonar en Primera B, los loínos anunciaron importantes renovaciones: Mario Salas en la banca, además de Rodolfo González y Gustavo Gotti en el plantel.

Uno que alzó la voz fue Marco Antonio Figueroa. El Fantasma no se guardó nada y fiel a su estilo repasó la decisión de la dirigencia loína. El ex goleador y también entrenador naranja criticó las renovaciones.

“Empezaron mal recuerden hay jugadores que ya no están para jugar en Primera División. Trabajen con la cabeza, no con el corazón”, tecleó el Fantasma, desde su cuenta de X.

El Fantasma la tiene clara con la permanencia de Cobreloa

Cobreloa subió el 2023 y al año siguiente volvió a bajar a Primera B. Marco Antonio Figueroa no quiere ver al equipo de sus amores pasar por lo mismo y por eso tiene clara su receta.

Photosport.

En recientes dichos a RedGol, el DT que actualmente dirige en Centroamérica aseguró que “Cobreloa tiene un equipo de segunda división con jugadores que cumplieron ciclos”.

“No puede dejarse llevar por la fiesta. Debe tener un equipo de primera división. Varios jugadores han demostrado que no les fue bien en primera, no son de esa categoría”, explicó.

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Por ahora, el elenco loíno ya renovó a dos experimentados pilares del ascenso y tars ratificar a Mario Salas en la banca, seguirán armando el plantel 2027. La idea es sí o sí establecerse en Liga de Primera tras años en Primera B.