El Fantasma valora los estudios y el trabajo del interino, pero deja en claro que se necesita más experiencia y eso se da con los años.

La opción de Marco Antonio Figuera como un candidato a la selección chilena por parte de históricos jugadores de la Roja ha hecho ruido, con el respaldo de Elías Figueroa, Carlos Caszely, además de Esteban Paredes.

En ese sentido, el propio entrenador conversó con Redgol sobre lo agradecido que quieran poner su nombre sobre la mesa, pero que se debe cambiar mucho la metodología.

Un trabajo donde actualmente está el interino Nicolás Córdova, donde el Fantasma aseguró que le gustaría conversar con él, además de darle un consejo en base a la experiencia del fútbol.

“Me hubiese gustado tener conversaciones con todos los técnicos que estuvieron en la selección, no sólo con Nico, porque es joven, es chileno, me gustaría que tuviera un futuro enorme en el fútbol nacional o extranjero, porque se preocupa de estudiar de prepararse“, explica a Redgol.

Para el Fantasma falta experiencia, más allá de los estudios de Córdova. Foto: Jeff Lee/Photosport

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La experiencia para comandar a la Roja

Marco Antonio Figueroa pone la pelota al suelo y deja en claro que para el cargo de la selección chilena, también se necesita experiencia y conocimiento de un camarín.

“Los años ayudan a entender cosas, el camarín, tengo mas de 45 años en el fútbol, en el camarín. Entonces sabes cuando un jugador viene mal, cuando uno no tiene ganas de entrenar, cuando está enojado porque no juga, cuando esta enojado porque no hace goles”, explica.

“No el técnico que cree que con ponerse en su oficina y agarrar solo la cancha con los jugadores, esto es día a día. En Nicaragua iba casi a todos los partidos y conversaba con todos los jugadores por teléfono, preguntando, aclarando, viendo si el jugador tiene problemas, viendo los jugadores comprometidos con tu proyecto, el jugador tiene que tener deseo y ganas, eso tenemos que recuperar, que el jugador tenga ganas e ilusión de ir a un Mundial de ir a una Copa América, que los chilenos peleen en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, como Coquimbo, O’Higgins, hay que buscar equilibrio y que no sean los mismos que estén lanzando y promoviendo gente, porque se necesitan a los jóvenes y a los no tan jóvenes”, finaliza.