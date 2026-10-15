El ex defensor fue parte del cuerpo técnico en la última gira, donde habla del grupo, de los destacados y del quiebre con Marcelino Núñez.

Gonzalo Jara sorprendió al ser invitado en la última gira por Norteamérica de la selección chilena, donde fue parte del equipo de trabajo del técnico interino Nicolás Córdova.

El ex Universidad de Chile es actualmente comentarista deportivo en TNT Sports, por lo mismo para muchos fue una llamativa medida, algo que tuvo que explicar en su regreso al panel de “Pelota Parada”.

“Bien, bonita experiencia, desde el otro lugar. Pero es bonito, experiencias, muchas cosas para tomar en cuenta. A mí en lo personal no se me va el bichito de dirigir y estar ahí, poder estar más en contacto sobre todo en lo que queda de fútbol, tengo la fortuna de trabajar hoy en este medio, que creo que me hizo olvidar el retiro del fútbol rápido”, destacó.

Gonzalo Jara fue invitado al cuerpo técnico de Nicolás Córdova. Foto: FFCh.

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¿Qué pasó en la salida de Marcelino Núñez?

Gonzalo Jara aceptó la invitación en el staff del técnico Nicolás Córdova, donde estuvo en la interna con los jugadores de la Roja en los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México.

En ese sentido, fue enfático a la hora de ser consultado por si el equipo tiene chances en el futuro, pese a lo dicho por el propio Córdova por la competencia desigual de los que juegan en el país.

“Hay mucha expectativa (en el equipo), mucha. Sí, se puede competir“, expresó brevemente, sin intención de contar muchas cosas en la interna de la selección chilena.

Por otro lado, aseguró que el jugador que más lo sorprendió fue “Darío Osorio”, dejando en claro que con todo lo que ha vivido “está más armado, por su velocidad y sus remates“.

Un tema que no pudo evitar fue el de Marcelino Núñez y su sorpresiva salida tras el segundo partido ante Estados Unidos, donde se aferró al secreto de camarín: “Jamás voy a hablar de eso”.