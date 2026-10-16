El "Decano" vuelve al podio en la Liga de Ascenso y se queda a tres puntos del puntero San Luis; mientras los rojinegros esperarán que San Felipe y Santa Cruz no sumen.

El comienzo de la Jornada 28 en Primera B nos brindó un duelo de altísima tensión, donde una derrota dejaba muy mal parados a Santiago Wanderers y Rangers de Talca con miras al cierre de la temporada regular 2026.

Mientras los caturros buscaban acabar con una mala racha de cuatro derrotas consecutivas, los rojinegros tenían la oportunidad por primera vez en el año de salir del último puesto de la Tabla de Posiciones. Al final nos brindaron un partidazo.

Y ante más de cinco mil personas en Valparaíso, la victoria fue para Wanderers por 4-1 con goles de Leandro Navarro de penal (27′), Ignacio Flores por duplicado (36′, 59′) y autogol de Junior Arias (79′). El descuento de Rangers fue de Ignacio Mesías (57′).

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¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a esta goleada, el Decano del fútbol chileno escala hasta el tercer puesto de la clasificación con 47 puntos, a tres del líder San Luis de Quillota, metiéndole presión a Cobreloa (2° con 48), Magallanes (4° con 46) y Antofagasta (5° con 44). Además, asegura clasificación a la Liguilla.

A diferencia de Wanderers, Rangers tiene muy complicada su permanencia en Primera B, pues con esta derrota se mantiene último con 21 unidades, por lo que necesitará que Santa Cruz y San Felipe, ambos con 22, no ganen para llegar con chances hasta la última fecha.

Así continúa la jornada 28 del Ascenso

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Magallanes vs. San Luis de Quillota / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Cobreloa vs. Deportes Recoleta / 15:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Curicó Unido vs. Iquique / 12:30 horas / Estadio Bicentenario La Granja

Unión San Felipe vs. Temuco / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Felipe

San Marcos de Arica vs. Puerto Montt / 15:00 horas / Estadio Carlos Dittborn

Santa Cruz vs. Antofagasta / 17:30 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

LUNES 19 DE OCTUBRE