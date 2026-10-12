El técnico piducano celebró la goleada que le propinaron a San Felipe y advirtió que pese al difícil calendario que se viene darán la cara para evitar el descenso.

Desde que Ivo Basay asumió la dirección técnica de Rangers de Talca, pasó a ser el peor equipo de todo el fútbol chileno a quedar a sólo un punto de la permanencia en Primera B, luego de pasar toda la temporada en el último puesto.

Y una demostración clara del “milagro” que pavimenta el Hueso es la goleada por 4-0 que le propinaron a Unión San Felipe, rival directo en la lucha por no descender, lo que estrechó la pelea de cara a las últimas tres jornadas de la Liga de Ascenso.

Luego del encuentro, Basay pasó por los micrófonos de TNT Sports, donde recordó el difícil calendario que enfrentará Rangers en las próximas fechas, donde además de medirse con Santa Cruz, enfrentará a dos equipos que pelean el título como Santiago Wanderers y Cobreloa.

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Basay adelanta las tres finales de Rangers en Primera B

Sobre el triunfo a San Felipe, expresó que “el primer tiempo (fue) muy, muy claro (para nosotros), creo que no había lugar a dudas. Obviamente después nos iban a presionar un poco más, pero se mantuvo dentro de todo el equilibrio. Bien merecido y esto nos da un aliento para seguir todavía peleando que es lo que buscábamos en este partido”.

De cara a las últimas tres fechas, donde Rangers se juega la permanencia, Basay expresó que “no hemos bajado los brazos nunca, el tema es que también los otros juegan, los otros también están peleando cosas importantes, pero muy reconfortante sobre todo en casa que era donde teníamos deuda, nos había costado ganar”.

Y cuando el reportero de TNT Sports le recordó que los próximos rivales son nada menos que Wanderers y Cobreloa, el DT piducano sentenció que “da lo mismo el rival, vamos a tener para pelear finales de aquí hasta que termine el campeonato“.

¿Cuándo juegan los rojinegros?

Por la jornada 28 en Primera B, Rangers visitará a Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, este viernes 16 de octubre desde las 18:00 horas.

En síntesis