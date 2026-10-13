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Chile

Mauricio Pinilla fue internado de urgencia: “Se habló de un infarto”

El ex goleador de la U tuvo una complicación de salud, donde cercanos confirmaron que se trató de "una crisis de pánico".

Por Cristián Fajardo C.

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Mauricio Pinilla sufrió una nueva complicación de salud
Mauricio Pinilla sufrió una nueva complicación de salud

Una nueva complicación de salud sufrió el ex futbolista Mauricio Pinilla, quien tuvo que ser internado de urgencia para monitorear su estado en la clínica Las Condes.

Así lo detalló la periodista Caco Saavedra en sus plataformas digitales, donde incluso precisó la situación del formado en Universidad de Chile, luego de que se hizo correr un rumor de otro problema de salud.

Fue en redes sociales donde se habló de un infarto, pero fue un amigo de Pinilla, quien destapó la verdad de lo que lo tuvo bien complicado y esperan su mejoría tras quedar hospitalizado.

Pinilla está hospitalizado en una clínica privada.

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Los detalles de la situación de salud de Mauricio Pinilla

La periodista entregó su informe de una nueva complicación de Mauricio Pinilla: “Fue internado de urgencia y permanecerá en la clínica las condes para ser monitoreado”.

En ese sentido, aclaró que, si bien “primero se habló de un infarto, pero luego su amigo, Guido Marcelo explicó la situación”, donde respondió a versiones, confirmando que fue una crisis de pánico.

Mauricio ha sufrido toda su vida crisis de pánico, entró a la clínica por crisis de angustia, crisis de pánico”, detalló el amigo del goleador.

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