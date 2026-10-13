Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Boca vs. Vasco da Gama: horario y dónde ver EN VIVO la semifinal de la Copa Sudamericana

El equipo argentino recibe al conjunto brasileño en La Bombonera por la ida en semifinales.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Boca busca ventaja ante Vasco da Gama en Copa Sudamericana.
© Getty.Boca busca ventaja ante Vasco da Gama en Copa Sudamericana.

Boca Juniors enfrenta este martes a Vasco da Gama por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026, serie que comenzará en Argentina y se definirá la próxima semana en Brasil.

El Xeneize buscará dar el primer golpe en La Bombonera, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón entre los convocados para el compromiso.

El equipo argentino llegó a esta instancia tras eliminar a São Paulo en los cuartos de final, mientras que Vasco da Gama consiguió su clasificación al dejar en el camino a Independiente Santa Fe de Colombia.

Carlos Palacios estaría considerado en la oncena titular de Boca.

Carlos Palacios estaría considerado en la oncena titular de Boca.

¿A qué hora juegan Boca vs. Vasco da Gama?

El partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama será este martes 13 de octubre, desde las 21:30 horas de Chile, en La Bombonera, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026.

Podrás seguir el encuentro EN VIVO a través de ESPN y DSports (610/1610). Además estará disponible en streaming por DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

Pronósticos Boca Juniors vs Vasco da Gama: los chilenos son protagonistas en la semi de la Sudamericana

ver también

Pronósticos Boca Juniors vs Vasco da Gama: los chilenos son protagonistas en la semi de la Sudamericana

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)

Probable formaciones Boca vs. Vasco da Gama

  • Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.

¿Cuándo se juega la revancha?

La semifinal se definirá el martes 20 de octubre, a las 21:30 horas, cuando ambos equipos se enfrenten en Brasil por el partido de vuelta.

La otra llave de semifinales la disputan Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que también buscan un lugar en la final del torneo continental.

En resumen

  • Partido: Boca Juniors vs. Vasco da Gama.
  • Fecha y hora: martes 13 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.
  • TV y streaming: ESPN, DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.
Lee también
Explotan los chilenos en Boca: ¿Qué nota les pusieron?
Internacional

Explotan los chilenos en Boca: ¿Qué nota les pusieron?

Boca Juniors recibe duro golpe con dos chilenos en la cancha frente al líder
Internacional

Boca Juniors recibe duro golpe con dos chilenos en la cancha frente al líder

Carlos Palacios busca su primer trofeo con la camiseta de Boca
Internacional

Carlos Palacios busca su primer trofeo con la camiseta de Boca

Previo a semis de Sudamericana: Boca da nueva oportunidad a Palacios
Internacional

Previo a semis de Sudamericana: Boca da nueva oportunidad a Palacios

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo