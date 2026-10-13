El equipo argentino recibe al conjunto brasileño en La Bombonera por la ida en semifinales.

Boca Juniors enfrenta este martes a Vasco da Gama por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026, serie que comenzará en Argentina y se definirá la próxima semana en Brasil.

El Xeneize buscará dar el primer golpe en La Bombonera, con los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón entre los convocados para el compromiso.

El equipo argentino llegó a esta instancia tras eliminar a São Paulo en los cuartos de final, mientras que Vasco da Gama consiguió su clasificación al dejar en el camino a Independiente Santa Fe de Colombia.

Carlos Palacios estaría considerado en la oncena titular de Boca.

¿A qué hora juegan Boca vs. Vasco da Gama?

El partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama será este martes 13 de octubre, desde las 21:30 horas de Chile, en La Bombonera, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2026.

Podrás seguir el encuentro EN VIVO a través de ESPN y DSports (610/1610). Además estará disponible en streaming por DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

ver también Pronósticos Boca Juniors vs Vasco da Gama: los chilenos son protagonistas en la semi de la Sudamericana

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Probable formaciones Boca vs. Vasco da Gama

Boca Juniors: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez; y Bruno Duarte da Silva. DT: Pedro Emanuel.

¿Cuándo se juega la revancha?

La semifinal se definirá el martes 20 de octubre, a las 21:30 horas, cuando ambos equipos se enfrenten en Brasil por el partido de vuelta.

La otra llave de semifinales la disputan Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que también buscan un lugar en la final del torneo continental.

En resumen