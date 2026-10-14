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Copa Sudamericana

Mariano Closs destruye arbitraje de Piero Maza en Copa Sudamericana: “Una vergüenza”

El relator argentino criticó el actuar del árbitro chileno en la expulsión del colombiano Andrés Gómez en La Bombonera. "Es un papelón", afirmó.

Por Alfonso Zúñiga

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Mariano Closs en picada contra Piero Maza tras arbitraje en Sudamericana.
© Getty Images/CapturaMariano Closs en picada contra Piero Maza tras arbitraje en Sudamericana.

El pésimo arbitraje del chileno Piero Maza en la semifinal ida de Copa Sudamericana, donde Vasco da Gama derrotó por la cuenta mínima a Boca Juniors en La Bombonera, generó una feroz crítica en uno de los periodistas y relatores más destacados del continente, Mariano Closs.

Más allá del desempeño general que tuvo el nacional y su equipo en Buenos Aires, el narrador apuntó específicamente al comportamiento que mostró en el incidente con el colombiano Andrés Gómez, que derivó en una doble amonestación en menos de 15 segundos.

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La feroz crítica de Mariano Closs a Piero Maza

“Es inaudito. Esto que hizo el árbitro es un papelón”, fue lo primero que dijo la voz estelar de ESPN, quien además acusó al silbante chileno que “tenía ganas de expulsarlo” al delantero de Vasco y pone como ejemplo lo que ocurre en su país.

“Viste cuando un árbitro argentino busca a los jugadores para mostrarle tarjetas, esto me hizo acordar exactamente eso. Estaba bien amonestado (Gómez), pero no me digan que ‘lo empujó’, les pido encarecidamente, porque el jugador quería mostrar lo que pasó”, añadió Closs en contra de Piero Maza.

El relator no quedó allí y manifestó que “el árbitro tuvo animosidad (contra Vasco) por la protesta constante. Mira las ganas que tenía de mostrar tarjeta. Es una vergüenza lo que hizo este señor en una semifinal de Copa Sudamericana. Un papelón. Es indignante. El jugador no le hizo nada“.

No fue lo único, porque Closs además se lanzó contra los jueces chilenos que acompañaron a Piero Maza al recordarles que “hay un offside en el primer tiempo que ni la televisión repitió y fue un papelón“. Sin piedad.

¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por semifinales de Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors se disputará el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 horas en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

En síntesis

  • El relator Mariano Closs destrozó el pésimo arbitraje de Piero Maza en el duelo entre Boca y Vasco.
  • Closs tildó de “papelón” la veloz expulsión del colombiano Andrés Gómez en la semifinal de la Copa.
  • Además, el periodista argentino acusó animosidad del juez y criticó los errores de sus asistentes.
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