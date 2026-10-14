El relator argentino criticó el actuar del árbitro chileno en la expulsión del colombiano Andrés Gómez en La Bombonera. "Es un papelón", afirmó.

El pésimo arbitraje del chileno Piero Maza en la semifinal ida de Copa Sudamericana, donde Vasco da Gama derrotó por la cuenta mínima a Boca Juniors en La Bombonera, generó una feroz crítica en uno de los periodistas y relatores más destacados del continente, Mariano Closs.

Más allá del desempeño general que tuvo el nacional y su equipo en Buenos Aires, el narrador apuntó específicamente al comportamiento que mostró en el incidente con el colombiano Andrés Gómez, que derivó en una doble amonestación en menos de 15 segundos.

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La feroz crítica de Mariano Closs a Piero Maza

“Es inaudito. Esto que hizo el árbitro es un papelón”, fue lo primero que dijo la voz estelar de ESPN, quien además acusó al silbante chileno que “tenía ganas de expulsarlo” al delantero de Vasco y pone como ejemplo lo que ocurre en su país.

“Viste cuando un árbitro argentino busca a los jugadores para mostrarle tarjetas, esto me hizo acordar exactamente eso. Estaba bien amonestado (Gómez), pero no me digan que ‘lo empujó’, les pido encarecidamente, porque el jugador quería mostrar lo que pasó”, añadió Closs en contra de Piero Maza.

El relator no quedó allí y manifestó que “el árbitro tuvo animosidad (contra Vasco) por la protesta constante. Mira las ganas que tenía de mostrar tarjeta. Es una vergüenza lo que hizo este señor en una semifinal de Copa Sudamericana. Un papelón. Es indignante. El jugador no le hizo nada“.

No fue lo único, porque Closs además se lanzó contra los jueces chilenos que acompañaron a Piero Maza al recordarles que “hay un offside en el primer tiempo que ni la televisión repitió y fue un papelón“. Sin piedad.

“Esto es inaudito, lo que hizo el árbitro es un PAPELÓN. Una vergüenza lo que hizo en una semifinal de Sudamericana. No quieran justificarlo. Hay un offside en el PT que ni la televisión repitió y fue un papelón”. La OPINIÓN de Mariano Closs sobre el ARBITRAJE de Piero MAZA en #Boca y #VascodaGama 🔥🇦🇷🇨🇱. https://t.co/nGkoAvFkaP — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) October 14, 2026

¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por semifinales de Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors se disputará el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 horas en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

En síntesis