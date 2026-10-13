El juez chileno recibió empujones de Gómez y no dudó en mandarlo a las duchas, se generó una tremenda polémica.

La semifinal entre Boca Juniors y Vasco da Gama, por la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2026 tuvo como protagonista al árbitro chileno Piero Maza en La Bombonera.

Porque si en el primer tiempo perdonó a Milton Delgado de una expulsión que dejaba con uno menos al cuadro local, en el complemento no dejó pasar una de los brasileños donde lo agarraron a empujones.

El actor principal fue Carlos Andrés Gómez, quien recibió amarilla y al segundo la roja, luego de empujar, al menos, en dos oportunidades al juez chileno y se armó un escándalo.

Piero Maza no le gustó el empujón del brasileño y lo mandó a las duchas.

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Piero Maza protagonista en La Bombonera

Un tenso momento se vivió en la cancha de Boca Juniors, una vez que Piero Maza decidió expulsar a Gómez en Vasco da Gama, por dos empujones que le dio tratando de explicar una jugada.

Era el minuto 64 cuando el brasileño intentó interponerse en un tiro libre de Ascacibar, donde comenzó el juego de empujones y tratar de ganar tiempo, ya que los visitantes ganaban 1-0.

Fue el momento en que Maza amonestó a Gómez, mientras este lo empujaba para explicar la situación, cosa que repitió una y otra vez, lo que no gustó para nada al chileno que lo terminó expulsando.

El brasileño se desesperó, tanto así que tuvo que ser sacado de la cancha por sus propios compañeros, ya que estuvo muchos minutos tratando de revertir la decisión del chileno.

Mira la insólita jugada: