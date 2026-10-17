El centrocampista chileno de 26 años nuevamente no fue considerado y no apareció en el parte médico del cuadro azul. Y ni con la ausencia del serbio Sasa Lukic, pudo ganarse un lugar en la convocatoria.

Marcelino Núñez ya había sido marginado en el duelo que el Ipswich Town le ganó sobre la hora al Fulham y ahora, incluso con una lesión de un mediocampista, quedó fuera de la convocatoria ante el Manchester City. Y netamente por decisión técnica.

Por segundo partido consecutivo, el volante chileno de 26 años no fue considerado por Gary O’Neill para la citación de un encuentro válido por la Premier League. Esta vez, fue ante uno de los clubes más poderosos que tiene la máxima categoría del fútbol en Inglaterra.

Un nuevo mazazo para Núñez después de abandonar intempestivamente la concentración de la selección chilena. Antes de que terminara la fecha FIFA triple que afrontó la Roja, el oriundo de Colina aludió “motivos personales” para no seguir a las órdenes de Nicolás Córdova y volver a Inglaterra.

Marcelino Núñez sigue sin aparecer en las citaciones del Ipswich. (Richard Pelham/Getty Images).

“Tenemos un par de jugadores que se harán chequeos, pero anticipo que todos estarán bien. Imaginarenos que estarán plenamente a disposición”, anticipó el DT del cuadro azul, Gary O’Neill. De todas maneras, The Tractor Boys sufrieron la baja del serbio Sasa Lukic, quien quedó fuera “por un golpe”.

Exequiel Palacios recuperó su lugar en la alineación titular del Ipswich tras haber sido reserva vs Fulham. (Ben Roberts Photo/Getty Images).

Ni siquiera la ausencia del balcánico, rival de Núñez en la lucha por un puesto en el mediocampo, benefició al jugador surgido en las inferiores de la Universidad Católica. Finalmente, O’Neill decidió alinear al campeón mundial argentino Exequiel Palacios junto al portugués Florentino Luis en el centro del campo.

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Marcelino Núñez queda fuera y el Ipswich Town cae ante el Manchester City

Marcelino Núñez no se hizo presente en el Etihad Stadium, donde el Manchester City derrota parcialmente al Ipswich Town por 2-1 en la 7° jornada de la Premier League. Los locales se pusieron en ventaja gracias a un gol de Phil Foden, quien capitalizó muy bien un centro raso de Jeremy Doku.

Gary O’Neill de nuevo marginó a Marcelino Núñez de su convocatoria. (Kate McShane/Getty Images).

Pero dos minutos más tarde, cuando el cronómetro marcaba 21′, el japonés Daizen Maeda igualó transitoriamente las acciones. El asiático aguantó bien la infructuosa marca de Marc Guéhi y luego, venció con un tiro al primer poste al golero italiano Gianluigi Donnarumma.

Así celebró el Ipswich Town junto a Daizen Maeda su buen gol ante el City. (Michael Steele/Getty Images).

Eso sí, en los 34 minutos de la primera parte apareció el goleador del equipo dirigido por Enzo Maresca: el noruego Erling Haaland, quien conectó un cabezazo poderoso tras un centro del croata Mateo Kovacic y derrotó la resistencia del golero inglés Christian Walton. Por ahora, se juega el minuto 62 del encuentro.

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