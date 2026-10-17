La reunión clave de Aníbal Mosa que impactará en las elecciones de la ANFP: “Hemos decidido…”

El presidente de Blanco y Negro tuvo un cónclave con César Villegas, dueño de Deportes Limache y San Luis, quienes harán una alianza.

El fútbol chileno vive una etapa decisiva a nivel dirigencial, puesto que el 19 de noviembre se realizarán las elecciones de directorio de la ANFP, donde Jorge Uauy y Jorge Yunge son los candidatos a la presidencia.

Además, en los últimos días se supo que el actual mandamás del balompié nacional, Pablo Milad, tiene que seguir a cargo de la Federación de Fútbol de Chile al menos hasta febrero, según informó la propia FIFA.

Los movimientos en Quilín son observados desde cerca por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien tiene aspiraciones de liderar la FFCh cuando se separe definitivamente de la ANFP.

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La reunión de Aníbal Mosa con César Villegas

Aníbal Mosa sostuvo una reunión con el dueño de San Luis de Quillota y Deportes Limache, César Villegas, quien a última hora bajó su candidatura para la presidencia de la ANFP.

Villegas, mediante un comunicado, reveló que llegó a un acuerdo con el timonel de Colo Colo y votarán en bloque en las próximas elecciones, aunque no dejó en claro el nombre de su candidato.

“En virtud de esta situación y de otros actos que no han sido canalizados ni informados como debiese ser, han decidido votar en bloque y analizar en conjunto toda la situación que hoy se está presentando”, dice el escrito.

“A este bloque se han sumado 10 clubes, que apoyarán esta medida para dar transparencia y claridad en cómo y quiénes serán elegidos”, cerró el comunicado publicado por César Villegas en sus redes sociales.

De esta forma, Aníbal Mosa y César Villegas avisan que tiene poder suficiente para ser actores claves en las elecciones de la ANFP del 19 de noviembre próximo.

En síntesis

Las elecciones de directorio de la ANFP se realizarán el próximo 19 de noviembre .

se realizarán el próximo . Pablo Milad seguirá a cargo de la Federación de Fútbol de Chile hasta febrero .

seguirá a cargo de la hasta . Aníbal Mosa y César Villegas lideran un bloque de 10 clubes para las elecciones.