Los Albos cayeron por 5-2 ante Coquimbo Unido, con lo cual suman tres partidos sin ganar por la Liga de Primera.

Colo Colo sufrió una muy fea caída frente a Coquimbo Unido. Aníbal Mosa conversó respecto a lo sucedido, donde intentó no dramatizar con el mal juego mostrado.

Los Albos son líderes con mucha ventaja, por lo que nadie esperaba una derrota tan abultada ante los Piratas. 5-2 fue el triunfo de los dirigidos por Hernán Caputto, que enciende la luz de alerta en los de Macul, quienes suman ya tres partidos sin ganar por la Liga de Primera.

La voz de Aníbal Mosa

Ahora Colo Colo podría quedar a 9 puntos de Universidad de Chile y Universidad Católica, si estos ganan sus encuentros ante Ñublense y Audax Italiano, respectivamente. De todos modos, sigue siendo una amplia ventaja. Aníbal Mosa destacó lo hecho por Coquimbo Unido.

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“Es una derrota dolorosa, hace mucho tiempo que no nos hacían cinco goles. Hay tristeza, pero no hay que restarle crédito al rival, ellos jugaron muy bien y nos leyeron el esquema. Lo que queda aquí es dar vuelta la página, corregir los errores y prepararse para lo que viene”, indicó Mosa.

Fernando Ortiz fue muy autocrítico y explicó que todos los campeones tiene presentaciones en falso. Mosa siguió ese pensamiento. “Estoy totalmente de acuerdo con el profe. Es un partido muy malo de nosotros, de los más malos que hemos tenido, pero esto tiene que servir para no confiarnos, no relajarnos y sacar el trabajo adelante en los seis partidos que nos quedan por delante“, señaló.

Arturo Vidal habló tras la goleada contra Colo Colo y otra vez metió presión por su renovación de contrato. Aníbal Mosa enganchó como si fuera Leandro Hernández y evitó profundizar este tema.

“No es momento de hablar de eso, muchachos. Estamos muy tristes por lo que pasó hoy día. No vamos a dar ninguna declaración sobre esos temas hasta que termine el campeonato“, cerró el presidente de Blanco y Negro.