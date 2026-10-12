El presidente de Blanco y Negro fue muy claro sobre la extensión del contrato del King.

Hay un tema que comienza a causar ruido en Colo Colo: la renovación de Arturo Vidal. Quien salió al paso de esta situación fue Aníbal Mosa, quien dejó muy clara la postura del club.

El King había terminado de mala manera el 2025, contaminado con un centenario que estuvo muy lejos de las expectativas. Sin embargo, con Fernando Ortiz acomodándolo en la última línea, nuevamente se transformó en importante para los Albos.

¿Sigue Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal finaliza su contrato con Colo Colo en este 2026. Si bien el jugador intentó evadir el tema, finalmente dejó en claro que desea seguir en Macul durante la próxima temporada. Incluso, puso sobre la mesa lo que a su criterio, ha sido un buen rendimiento.

“Lo dije la otra vez. Un jugador que lo hace bien, que juega todos los partidos, que está en un ranking tan importante, llega solo la renovación. Sino, veré qué pasa. Mi cabeza está solo en el equipo”, indicó Vidal tras la derrota por 5-2 contra Coquimbo Unido.

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Justamente en la Región de Coquimbo también habló Aníbal Mosa. El presidente de Blanco y Negro fue tajante al señalar que por ahora no hablarán de la renovación de Vidal ni de ningún otro jugador y que esperarán hasta que finalice el torneo.

“No es momento de hablar de eso, muchachos. Estamos muy tristes por lo que pasó hoy día. No vamos a dar ninguna declaración sobre esos temas hasta que termine el campeonato“, cerró el presidente albo.

Arturo Vidal quiere seguir jugando a los 39 años. Imagen: Photosport

Arturo Vidal ha jugado 36 partidos en 2026, anotando 5 goles y entregando 3 asistencias. Es su tercer año desde que volvió a Colo Colo, periodo en el cual ganó la Liga de Primera y la Supercopa en el 2024.