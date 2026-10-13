Patricio Yáñez hizo un completo análisis de la lucha por ser el arquero titular que hay en el plantel del Cacique. Dejó claro que no le gusta nada el portero africano de 40 años y dio el nombre del que quiere ver de titular para el cierre de 2026.

En el reinicio de la Liga de Primera, Colo Colo tuvo una tarde del terror ante Coquimbo Unido y el director técnico finalmente decidió que Gabriel Maureira fuera el arquero titular en desmedro de Vozinha, quien fue el suplente en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Por supuesto que los cinco tantos que anotó el cuadro Pirata encendieron la preocupación en torno a Maureira. El joven arquero pudo hacer más en los dos goles que anotó el argentino Nicolás Johansen. También tardó mucho en achicar a Guido Vadalá.

Y se paró demasiado lento tras el cabezazo al poste del “10” aurinegro que finalmente Benjamín Chandía transformó en el 4-2 parcial. Ni hablar de lo mucho que tardó en intentar el achique contra Lucas Pratto, quien anotó la quinta diana coquimbana cuando la zaga alba estaba totalmente desprotegida.

Fernando Ortiz tiene a los cuatro arqueros albos a disposición. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

En ese contexto, Patricio Yáñez analizó la actuación de Maureira con una fortísima crítica al golero que defendió a Cabo Verde en el Mundial 2026.”Ortiz tiene que solucionar el tema relevante del arco. Vozinha no está para jugar de arquero de Colo Colo”, expuso el otrora delantero que fue campeón de la Copa Libertadores con el Cacique en 1991.

El Pato Yáñez dejó claro una vez más que no le convence nada el nivel de Vozinha. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Yáñez profundizó en su análisis. “No es que Maureira pierda su calidad, pero los chicos cuando asumen más responsabilidades les complica. Vi dos situaciones que no había visto: tenía la pelota en la mano y no sabía a quién jugar. No tiene la personalidad ni la iniciativa de (Eduardo) Villanueva, que se ve con más carácter”, aseguró.

Gabriel Maureira quedó en el ojo del huracán tras recibir cinco goles en Coquimbo. (Hernán Contreras/Photosport).

ver también El firme respaldo de Ortiz a Maureira tras la dura goleada a Colo Colo: “No tiene la culpa, el equipo no funcionó”

Pato Yáñez elige a De Paul como portero titular de Colo Colo: Maureira y Vozinha a la pelea por ser suplente

Colo Colo debe esperar hasta el 20 de octubre para terminar la inconclusa llave ante Deportes Puerto Montt, donde seguramente estará Eduardo Villanueva de arquero, mientras que para visitar a Palestino nuevamente Gabriel Maureira y Vozinha apuntan a pelear por el lugar.

“En una acción, Maureira trata de jugar rápido con el pie, una de las pocas veces, y la tiró a 20 metros. No digo que fue responsabilidad suya, para nada. Ortiz no sé por qué convoca a Vozinha. ¿Será por instrucción de Mosa?”, preguntó Patricio Yáñez.

Y prosiguió con el descarnado análisis del meta africano de 40 años. “O el DT tiene la mirada de que Vozinha es una alternativa real para Colo Colo, cosa que dudo”, expuso el otrora delantero de San Luis de Quillota, Universidad de Chile, el Real Zaragoza y el Real Valladolid de España.

Fernando de Paul no juega desde abril, cuando sufrió una grave lesión ante Palestino que lo obligó a pasar por el quirófano. (Andrés Piña/Photosport).

“El más relevante no ha jugado, que es Fernando de Paul. Estando bien para mí es el que debiera jugar”, sentenció Yáñez, quien quiere al Tuto en la custodia de la portería en el Cacique para la recta final de la temporada. Y tú, ¿a cuál elegirías para cerrar 2026?

Encuesta¿Quién debería ser el arquero titular de Colo Colo para cerrar la temporada? ¿Quién debería ser el arquero titular de Colo Colo para cerrar la temporada? Ya votaron 0 personas

ver también Caputto cuenta la clave de Coquimbo Unido para aplastar a Colo Colo: “Presionar sus pases interiores”

Revisa el compacto del triunfo de Coquimbo Unido vs Colo Colo

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo sigue como líder en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, aunque ahora sólo tiene 9 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, que goleó por 6-0 a Ñublense.