“Busca su salida”: Revelan la primera baja de Colo Colo para el 2027

Tras la goleada ante Coquimbo Unido y que la “U” se acerca en la Liga de Primera, se filtró el primer jugador que ya prepara dejar el Monumental.

Colo Colo enfrenta un complejo momento en la Liga de Primera. El Cacique cayó por 5-2 ante Coquimbo Unido y además Universidad de Chile venció a Ñublense por 6-0. Lo que ahora deja a los albos como punteros pero solo a seis puntos de distancia con el archirrival.

Situación que empieza a preocupar en el Estadio Monumental por la baja en el rendimiento del equipo. Ahora son tres partidos sin saber de victorias, y en estas últimas fechas solo sumó dos unidades de nueve posibles.

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Pero ahora, se reveló que hay uno de los jugadores más experimentados en el plantel estelar que ya piensa en su salida del club. Lo que podría marcar una pérdida importante bajo los tres palos.

Así lo adelantaron en Futuro Fútbol Club donde apuntaron a que Fernando De Paul tiene contemplado dejar Colo Colo a final de año. “Pese a que le queda un año de contrato, va a buscar su salida de Colo Colo”, indicaron en el espacio de la Radio Futuro.

Por lo que Fernando Ortiz se quedaría sin una opción importante bajo los tres palos. Decisión en la que pesa el terreno que perdió con la llegada de Vozinha, y la irrupción de Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira.

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Fernando De Paul sería la primera baja de Colo Colo para el 2027.

Ahora la situación de Fernando De Paul se tendrá que definir a final de temporada. El portero se recuperó de una grave lesión de isquiotibial derecho y ya está al 100%.

Ahora su futuro, tal como ha indicado Aníbal Mosa, se analizará recién cuando termine el campeonato nacional. Pero la situación del “Tuto” se suma a la de jugadores como Vozinha, Arturo Vidal, Maxi Romero, Matías Fernández, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán, Javier Méndez, Claudio Aquino, Tomás Alarcón y Marcos Bolados.

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En resumen:

Colo Colo perdió por 5-2 ante Coquimbo Unido y ahora está a nueve puntos de distancia con Universidad de Chile.

Ahora adelantan que Fernando De Paul sería la primera baja para el 2027.

El portero no seguiría en Colo Colo y ante la pérdida de terreno por la llegada de jugadores como Vozinha y el alza de Villanueva y Maureira.