Si los albos aceptan el ofrecimiento de Montevideo City Torque por casi US$2 millones de dólares, le serviría para negociar con Argentinos Juniors por el pase del "Tigre".

Con el campeonato en sus vitrinas, Colo Colo ya comienza a planificar lo que será la temporada 2027, donde uno de los puntos más fuertes es la conformación de su plantel, y es que hay una importante cantidad de futbolistas que terminan contrato.

Uno de ellos es el delantero Maximiliano Romero, quien está a préstamo desde Argentinos Juniors, y que durante la presente campaña se mencionaron las fórmulas que pensaban en Macul para comprar su pase, una de ellas incluía al arquero Brayan Cortés, hoy en el Bicho.

Precisamente para ese caso, en las últimas horas se abrió una oportunidad que le permitiría a Colo Colo poder pagar la ficha del “Tigre”, e incluso le quedaría un vuelto para negociar por otro jugador que termina vínculo. Todo gracias al uruguayo Salomón Rodríguez.

Venta de Salomón le permitiría a Colo Colo comprar pase de Romero

La situación actual es así. Argentinos pide por el 50 por ciento del pase del atacante un valor de US$1.5 millones de dólares. Lo último que ofrecieron desde Macul fue US$550 mil de la moneda estadounidense más el pase de Brayan Cortés.

Si se cumple con lo que mencionó el periodista César Luis Merlo, del medio digital Tribuna, de que Montevideo City Torque compre la ficha de Salomón Rodríguez por US$2 millones, tendrán dinero suficiente para adquirir a Maxi Romero.

Incluso, al Cacique le sobrarían más de US$500 mil dólares que le pueden servir para otras negociaciones, por ejemplo, con Everton de Viña del Mar para comprar al volante Álvaro Madrid, por quien piden US$600 mil. Será tarea de Aníbal Mosa y compañía saber qué hacer con ese dinero.

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En síntesis