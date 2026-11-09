El Tigre, autor de 17 goles en esta temporada, puso una incógnita a su futuro en el Cacique, que tiene estipulada una millonaria opción de compra para quedarse con parte de su pase.

Maximiliano Romero disputó los 22 minutos finales del duelo que Colo Colo le ganó agónicamente a Ñublense para titularse campeón de la Liga de Primera 2026. El Tigre reemplazó a Francisco Marchant, aunque no estuvo cerca de anotarle a Nicola Pérez en Chillán.

De todas maneras, el atacante de 27 años fue una complicación extra para los Diablos Rojos. Y luego de la consagración alba, evidentemente Romero gozó junto al resto del plantel. “Estoy contento por todo lo que se hizo en lo grupal. Conseguir este título es muy importante“, aseguró a Cooperativa Deportes.

“La historia te lleva a sacrificar muchas cosas. El club y la hinchada que vino, estoy muy contento. Todo esto te implica al menos ganar un campeonato. Se hicieron muchas cosas buenas, el equipo tuvo mucho sacrificio y unión”, agregó en la entrevista que le concedió al periodista Rodrigo Gómez.

Marcos Bolados, autor del gol que selló el título, junto a Maxi Romero en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán. (Andrés Piña/Photosport).

Romero prosiguió en su análisis, aunque evitó hacer un balance anual. “Todos juntos lo hicimos, la humildad del equipo es muy buena. Falta para terminar la temporada. Cuando termine vamos a ver, está la continuidad con el club. Pero hay que terminar esta parte lo mejor posible”, aseguró el ariete surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield que jugó en O’Higgins la segunda parte de 2025.

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Para Maxi Romero todavía es una duda su continuidad en Colo Colo, que se aseguró ser campeón de la Liga de Primera 2026. “Obvio que me gusta estar acá, pero depende solamente de ellos”, manifestó el Tigre, quien también jugó en O’Higgins y en Racing Club de Avellaneda.

“Cuando termine todo, seguramente vamos a hablar. Hay muchos temas pendientes, dependen de los presidentes y dirigentes”, manifestó Romero, quien sabe que el Cacique debe abonar una millonaria opción de compra a Argentinos Juniors.

Maxi Romero suma 17 goles y tres asistencias en 38 partidos esta temporada. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

O bien, negociar otro traspaso con los Bichos Colorados, que quieren retener al portero chileno Brayan Cortés. Por otro lado, el Tigre Romero dejó varios agradecimientos. “A mi esposa y mi familia se los dedico. A mis hijos, que siempre me están acompañando”, apuntó.

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