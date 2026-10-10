El alto precio del delantero motivó que ya se inicien gestiones para resolver su continuidad. Por su parte, el portero es titular indiscutido en suelo trasandino.

Maxi Romero lleva 15 goles este año jugando por Colo Colo y ha respondido a sus credenciales tras un gran 2025 en O’Higgins. Eso sí, el alto precio de su carta hace difícil que pueda seguir en el equipo con miras a la próxima temporada.

Es ahí donde aparece Brayan Cortés, quien aún pertenece al Cacique y que figura a gran nivel como portero titular de Argentinos Juniors. Justamente, el Bicho Colorado es dueño del pase del Tigre Romero, donde crece la opción de un trueque.

“Colo-Colo inició los contactos con Argentinos Juniors para conversar sobre la continuidad de ambos jugadores, la idea es agilizar todo para que en el mes de diciembre cada uno termine la temporada y se queden en sus clubes actuales”, informó Renzo Luvecce, periodista experto en mercado de pases.

Así avanza la opción para Colo Colo y Argentinos Juniors

Maximiliano Romero está a préstamo en Colo Colo y su opción de compra bordea el millón y medio de dólares. Es ahí donde el Cacique se mueve para bajar ese precio y ocupar a Brayan Cortés como moneda de cambio con Argentinos Juniors.

Albos miran de reojo una rebaja para seguir contando con el Tigre.

“En los albos buscarán que el portero de 31 años sea más valorizado considerando la suma y resta… Aprovechando que Cortés es gran figura de su equipo actual, quieren que la opción del Tigre se rebaje un poco más y quede en unos 700-800 mil dólares“, dice la citada fuente.

Finalmente, la opción crece considerando la buena valoración que hay al otro lado de la cordillera del portero de la Roja. Por ahora todo está en fase de conversación, buscando llegar a un buen acuerdo para ambas partes.

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“El cuadro argentino le ofrecería un contrato a largo plazo a Cortés por tres temporadas aproximadamente“, cerró el periodista especialista en mercado de pases. Ahora en el Bicho Colorado tendrán la última palabra.