El entrenador de la selección chilena estudia realizar una serie de cambios de para el amistoso ante México.

Se acaba la gira norteamericana de la selección chilena, ya que este martes jugará el último de sus tres partidos por la fecha FIFA, cuando se mida ante México en Los Ángeles, California.

El saldo, como se transformó en un habitual desde la llegada del entrenador interino Nicolás Córdova, ha sido malo, y por ahora, el equipo nacional suma derrotas ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2).

El DT de la Roja prepara el choque los los aztecas y se espera que haga muchos cambios en relación al duelo con los estadounidenses, con una gran sorpresa en los tres palos, porque por primera vez sacaría a su “regalón” Lawrence Vigouroux.

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Brayan Cortés asoma como titular en la selección chilena

La salida del meta de Swansea sorprende, ya que venía defendiendo el arco chileno desde que asumió Nicolás Córdova y ahora aparece la opción de que Brayan Cortés ataje ante los mexicanos.

La situación la analizó el ex golero de la selección chilena Óscar Wirth, quien no está de acuerdo con la serie de improvisaciones que hay en cada partido del equipo nacional.

Lawrence Vigourox es el arquero “regalón” de Nicolás Córdova. Foto: Carlos Parra / Comunicaciones FFCh

“Es difícil ponerse en el caso de la otra persona (Nicolás Córdova en este caso) y pensar qué es lo que realmente anda buscando, si no es, en este caso, darle la posibilidad a que juegue alguien que no ha jugado nada”, sostuvo a RedGol el ex portero.

“Para crecer y para que te vaya mejor, los resultados juegan un rol importante en todo esto. Y la seguridad es saber que hay una idea clara que tú la desarrollas y que, independientemente de que el resultado no te acompañe, tú crees en ella y la llevas a cabo hasta que realmente la puedas desarrollar como corresponde. Pero acá al parecer hay un juego de improvisaciones que tendremos que ver el partido para ver lo que realmente pasa“, agregó Wirth.

Por ahora, Brayan Cortés aparece como titular ante México y estaría jugando su primer partido en la selección chilena con Nicolás Córdova como entrenador.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.