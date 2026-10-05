El equipo nacional no levanta y viene de sumar sendas derrotas ante Canadá y Estados Unidos. Ahora jugará con México.

Los hinchas de la selección chilena están cada día más tristes, debido a que los resultados del equipo nacional no levantan y va de derrota en derrota.

Uno de los apuntados por el mal momento de la Roja es el entrenador interino Nicolás Córdova, quien pese a los pésimos resultados en la cancha y a los líos de camarín del equipo nacional, sigue en el cargo.

El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, confirmó al estratega en el cargo para el partido ante México y los amistosos de noviembre ante Colombia, a pesar del conflicto que se provocó en la gira norteamericana, con la salida de Marcelino Núñez de la concentración como principal consecuencia.

“Estamos convencidos de que este interinato ha sido tiempo ganado. Se han tomado decisiones desde lo técnico que van enfocados en nuestro objetivo final que es volver a un en Mundial 2030. Se ha rejuvenecido la Selección, han sumado minutos jugadores que no tenían minutos internacionales“, dijo Correa para respaldar a Córdova.

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Miguel Ángel Neira culpa a Felipe Correa del mal momento de la Roja

La gestión de Felipe Correa como gerente de selecciones nacionales fue criticada por el ex jugador Miguel Ángel Neira, quien no dudó en mencionar al ex directivo de Cruzados SADP como parte del problema en la Roja.

Neira le dijo a RedGol que Correa tiene una gran responsabilidad por todo lo que está pasando, debido a que demoró la contratación de un cuerpo técnico y mantuvo a Córdova en el cargo.

Nicolás Córdova fue respaldado por Felipe Correa. Foto: Diego Martin/Photosport 29/05/2026

“Nadie habla de él. Y él es el que hace todo, hace y deshace. Entonces yo creo que es un gran culpable de la situación actual. Está haciendo todo mal“, señaló Neira.

“El cargo de él es para eso, para definir a los entrenadores y todo, y no hace nada. Entonces yo pienso que Correa es uno de los culpables de este mal momento de la selección chilena”, cerró.

Felipe Correa avisó que recién podrá escoger al nuevo técnico de la selección chilena después de las elecciones de presidente en la ANFP, las que se realizarán a finales de noviembre.

En síntesis

Felipe Correa ratificó a Nicolás Córdova hasta los amistosos de noviembre ante Colombia.

ratificó a hasta los amistosos de noviembre ante Colombia. Miguel Ángel Neira culpó a Felipe Correa por el mal momento de Chile.

culpó a Felipe Correa por el mal momento de Chile. ANFP elegirá al nuevo DT de la selección tras sus elecciones en noviembre.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.