Rafael Márquez abordó esta ceremonia que el icónico arquero recibirá en la antesala al amistoso frente a la selección chilena, que le marcó siete goles a Ochoa en una jornada imborrable para el Tri y la Roja.

En la antesala del amistoso entre México y Chile, el Memo Ochoa recibirá un homenaje luego de su retiro de los partidos internacionales. El portero es uno de los tres futbolistas en jugar seis Mundiales, algo que logró este 2026. Los otros son el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

Como para dimensionar la trascendencia que tiene Guillermo Ochoa para el fútbol azteca. En los minutos previos al duelo entre el Tri y la Roja, habrá un momento especial para el icónico golero. “La ceremonia contará con videos de agradecimiento de parte de los aficionados”, desclasificó MexTour en sus redes sociales.

“También se dará el encendido de la icónica antorcha olímpica del estadio, así como otras sorpresas”, añadió. En ese contexto, el entrenador del seleccionado mexicano también abordó este homenaje para rendirle honor a Ochoa, quien jugó 154 partidos internacionales.

Guillermo Ochoa llegó a jugar seis Mundiales tras ingresar en el duelo de México ante Chequia. (Molly Darlington/Getty Images).

Aunque este honor para el Memo se dará justo ante el rival que le convirtió siete conquistas en un solo encuentro: en los cuartos de final de la Copa América del Centenario en 2016, Chile superó por 7-0 a México, que tuvo a Ochoa en la portería. Una noche que él ni ningún azteca ha podido olvidar.

Edson Puch le anota uno de los siete goles que Chile le marcó al Memo Ochoa en la Copa América del Centenario. (Andrés Piña/Photosport).

En ese contexto, a Rafael Márquez le consultaron por los honores al exgolero del América de México y la Salernitana de Italia, entre otros clubes. “He convivido con Memo tanto dentro como fuera de la cancha. Es un gran ser humano, obviamente ha sido un gran profesional“, dijo el DT.

Rafael Márquez felicita a Memo Ochoa tras el empate sin goles frente a Brasil en el Mundial 2014. (Michael Steele/Getty Images).

“Nunca me han gustado las comparaciones. Todos somos únicos y diferentes. Memo fue alguien importantísimo en momentos importantísimos para la selección”, añadió el otrora defensor del AS Mónaco de Francia y el Barcelona de España.

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Rafa Márquez aborda el homenaje a Memo Ochoa antes del amistoso vs Chile

Memo Ochoa jugó por México en siete ocasiones contra Chile, qué curiosidad la similitud entre esa cantidad de partidos y los goles que recibió del equipo que entonces dirigía Juan Antonio Pizzi. Esos duelos se dieron entre 2007 y 2019 en una carrera extraordinaria del retirado arquero.

Eduardo Vargas celebra un gol y Memo Ochoa se queja en una jornada imborrable para chilenos y mexicanos. (Andrés Piña/Photosport).

“Es una leyenda del fútbol, consiguió jugar seis Mundiales. Se convirtió en un crack. El homenaje es muy merecido”, manifestó Rafa Márquez, quien espera conseguir su primera victoria como entrenador del cuadro mexicano. Suma un empate ante Colombia, otra igualdad ante Perú.

El homenaje que le hizo el plantel de México a Guillermo Ochoa tras lograr jugar en seis Copas del Mundo. (Molly Darlington/Getty Images).

Y una durísima derrota frente a Estados Unidos, clásico rival azteca. “Me da mucho gusto por él. Seguramente daremos un buen abrazo. Es de los tres mejores, cinco, diez y quince”, sentenció Márquez, quien también vivirá un momento especial para honrar a Ochoa.

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¿Cuándo juega México vs la selección chilena?

México se medirá a Chile este martes 6 de octubre a contar de las 23:30 horas en Los Angeles Memorial Coliseum, estadio que tiene capacidad para 77 mil 500 personas.

Revive el compacto del triunfo de Chile vs México en la Copa América del Centenario 2016