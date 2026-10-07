El DT interino de la selección chilena se refirió a cómo quedó el vestuario tras la polémica con el volante del Ipswich Town, quien retornó a Inglaterra en pleno desarrollo de la gira por América del Norte.

Nicolás Córdova no quiso profundizar casi nada cuando explicó la repentina salida de Marcelino Núñez de la concentración de la Roja. De hecho, literalmente le pasó la pelota al volante del Ipswich Town para que explicara las razones que lo llevaron a aludir “motivos personales” para volver a Inglaterra.

Eso ocurrió entre el segundo y el tercer partido de la gira que la selección chilena tuvo por América del Norte. Luego de las derrotas ante Canadá y Estados Unidos, Núñez determinó regresar a su club. Un hecho que Gabriel Suazo ahondó. Y reconoció el roce fuerte que tuvo el oriundo de Colina con Lucas Cepeda.

Seguramente, todo eso fue difícil de digerir en la interna del Equipo de Todos. Más aún por la cantidad de versiones que surgieron en torno al polémico adiós de Núñez. “En cuanto al desahogo y a todo lo que se genera cuando pasan situaciones como la que pasó esta semana”, dijo Nicolás Córdova.

Así celebró Chile el gol de Maximiliano Gutiérrez. (Julio Diaz/Photosport).

Se refería a la especie de liberación que vivieron los jugadores luego de que Maximiliano Gutiérrez abriera la cuenta frente a México. “Ellos leen mucho más que nosotros. Muchas veces están un poquito más contaminados que nosotros, que somos grandes y entendemos de qué se trata esto”, añadió Córdova, DT interino de la Roja.

“Hay chicos de 20 años que recién entran en la órbita de la selección y claramente les cuesta un poco más asimilar estas situaciones. Pero el grupo siempre ha trabajado bien, muy compenetrado”, expuso el entrenador. Y tiene razón: Christian Bravo e Iván Román tienen esa edad, mientras que Leandro Hernández y Agustín Arce cuentan 21 primaveras.

Nicolás Córdova en el duelo amistoso ante México. (Harry How/Getty Images).

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Córdova hace el balance de la gira de la Roja tras la salida de Marcelino Núñez

Nicolás Córdova no dejó claro si Marcelino Núñez seguirá contando para él mientras siga como DT de la Roja. Pero sí sacó cuentas alegres en torno al final de la aventura por Norteamérica tras este 2-0 que Chile firmó ante México en Los Ángeles.

“El primer partido es difícil de analizar por las expulsiones. Al final el equipo compitió bastante bien en inferioridad numérica. El otro día competimos bastante bien hasta que nos empataron a 2. Ahí el equipo bajó absolutamente”, resumió Córdova sobre los duelos ante Canadá y Estados Unidos.

Vicente Pizarro celebró así el 2-0 de Chile ante México. (Julio Diaz/Photosport).

Y prosiguió. “Hoy dimos el salto cualitativo que debíamos tener en este tipo de partidos contra este tipo de rivales. Se dio un paso adelante. Contento por el triunfo, pero sobre todo contento por ellos. Hicieron una gira que merecía terminar con un triunfo”, sentenció el estratego.

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