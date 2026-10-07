Iván Zamorano quedó maravillado con la asistencia que Darío Osorio le dio a Vicente Pizarro para el segundo gol de Chile.

La selección chilena le ganó 2-0 a México en una buena presentación de la escuadra que dirige Nicolás Córdova, que tuvo importantes variantes en ofensiva.

Una de ellas fue Darío Osorio. Si bien no brilló el jugador que milita en el Crystal Palace, demostró todo su talento en la habilitación a Vicente Pizarro para el segundo gol de la Roja.

Esto dejó maravillado a Iván Zamorano, quien sacó una frase que Mariano Closs le regaló el 2006 a Matías Fernández para aplaudir la asistencia del formado en la U de Chile.

“Lo que hace Darío Osorio es de crack. Es de crack. A lo mejor no apareció tanto en el partido, pero son estas jugadas las que uno dice: este chico es un crack”, indicó Bam Bam en la transmisión de Mega.

Iván Zamorano halagó a Osorio

El amague de Osorio que terminó en pase gol

Darío Osorio hizo la finta de que le iba a pegar un zurdazo desde afuera del área, pero en realidad estaba esperando el preciso momento en que pasara Pizarro para habilitarlo de manera espectacular.

“Va a rematar y… todo el mundo cree que va a rematar, pero le mete un pase a Pizarro“, destacó Bam Bam que entendió la intención de Osorio en esa jugada.

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Luego señala que fue “notable la definición del hombre de Rosario Central para que Chile ponga el segundo gol. Total y absolutamente merecido el resultado”.

De esta manera la Roja toma un nuevo aire tras dos derrotas y deberá medir fuerzas ante Colombia en noviembre, en partidos que se jugarán el 13 de noviembre en Cali y el 17 en Santiago.