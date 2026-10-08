El ex compañero en Arsenal del tocopillano contó importantes detalles que hacen entender su no adaptación a los Diablos Rojos.

Alexis Sánchez no pudo lograr acomodarse en Manchester United y terminó saliendo por la puerta de atrás. Jack Wilshere, que lo conoce muy bien, contó por qué no triunfó en ese equipo.

El tocopillano brilló en Arsenal entre 2014 y 2018. Sin embargo, carecía de un equipo que pudiera luchar por títulos importantes. Por esta razón, decidió dar el salto a los Diablos Rojos. Claro que la jugada no le salió bien y ya en 2019 estaba marchándose a Inter de Milán.

¿Por qué fracasó Sánchez en Manchester United?

Jack Wilshere fue una de las grandes promesas de Arsenal, pero las lesiones lo frenaron y se retiró a temprana edad. En una entrevista fue consultado sobre cuál de los compañeros que tuvo en los Gunners se quejaba más. “Oh, Alexis Sánchez“, dijo en Stick to Football.

“Si teníamos un día de entrenamiento suave, él quería que fuera intenso. Si teníamos un día intenso, no quería“, recordó el mundialista con Inglaterra en Brasil 2014. En la misma línea, contó el motivo por el cual Sánchez no pudo brillar en Manchester United.

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“Realmente, no debería haberse ido. Se fue con (José) Mourinho, que no sé cómo trabaja, pero alguien como Alexis tenía que cambiar para adaptarse a Mourinho”, explicó el ex volante zurdo.

De esta manera, Wilshere apuntó a la libertad que tenía el tocopillano en Arsenal, algo que estima que no era de la misma manera en Manchester United. Sánchez en los Gunners registró 166 partidos, 80 goles y 44 asistencias. En los Diablos Rojos solo jugó 45 encuentros, con 5 anotaciones y 9 habilitaciones.

Jack Wilshere, David Ospina y Alexis Sánchez en Arsenal. Imagen: Getty

“En el Arsenal tenía mucha libertad porque, como podía ganarte un partido o sacarse a un jugador de encima con una gambeta, le permitíamos un poco más de libertad, pero no estoy seguro de que haya tenido eso allí (en Manchester United)“, cerró.