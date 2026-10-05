Carne, vegetales y caldo de huesos: Revelan la estricta dieta de Alexis Sánchez

La influencer y pareja del Bicampeón de América mostró parte de la rutina que lleva en Montréal y cómo preparan toda la comida para el mes. “Sin ensuciar de más”, recalcó.

Alexis Sanchez enfrenta un nuevo desafío en Canadá. Ahora el nacido en Tocopilla viste la camiseta del CF Montréal y busca llevar a lo más alto al equipo que compite en la MLS.

Pero a diferencia de temporadas anteriores, el eterno niño maravilla está acompañado por su pareja Alexandra Litvinova y su hija Bea Sánchez.

ver también El potente mensaje de Alexis Sánchez en medio de las críticas por su rendimiento en Montréal

Lo que también ha permitido conocer en profundidad la vida llena de sacrificios del Bicampeón de América. A través de sus redes sociales la influencer europea muestra cómo es la vida que llevan en Canadá.

Lo que ha sorprendido a sus seguidores, especialmente por la estricta dieta que tiene en su prime a Alexis. Es que el sin pack no se mantiene por casualidad, y ahora mostró como es la rutina alimenticia para complementar las extensas jornadas de entrenamientos y así estar impreque para pasar un verano sin polera.

La estricta dieta de Alexis Sánchez: “Sin ensuciar de más”

En sus redes, Alexandra Litvinova mostró que entrada que el domingo realizaron las compras para el mes. La primera parada fue en el mercado local de Montréal para cargar de inmediato con frutas y verduras lo más frescas posible.

La dieta de Alexis tiene una importante canditad de vegetales y frutas

Luego siguieron las proteínas, que son pieza fundamental para Alexis Sanchez. “Estamos preparando la comida para todo el próximo mes, para no tener que pasar todos los días en la cocina”, agregó Alexandra.

En las preparaciones se aprecia como porciona la carne y las deja en bandejas para utilizarla cuando sea necesario. “Prefiero sacarla y ponerla directamente en el horno o sartén sin ensuciar de más y sin perder tiempo”, recalcó.

Alexis y Alexandra dividen la carne en porciones para ahorrar tiempo al momento de realizar la preparación del día

Además expresó que aprovecha los huesos para preparar nutritivos caldos. Por lo que sigue sorprendiendo con su faceta culinaria, tal como ya lo hizo con su preparación de empanadas de pino para las fiestas patrias.

Tras varias horas de trabajo, finalmente confirmó que dejó todo organizado para octubre.

Alexandra también indicó que hace caldo de huesos para acompañar las comidas.

“Ahora sí puedo relajarme, ya tenemos todo listo para el próximo mes”, agregó Alexandra que recibió el cariño de todos sus seguidores por la gran forma de optimizar la comida y por mantener al pie de la letra la dieta del “niño maravilla”.