El DT del Cacique abordó la reacción del tocopillano en torno a una entrevista de Miguel Ángel Neira, quien en RedGol pidió la contratación del Tano como entrenador de la Roja.

Una entrevista de RedGol a Miguel Ángel Neira generó mucho tema durante la semana pasada porque solicitó a Fernando Ortiz como DT de la selección chilena, una opinión que tuvo el respaldo de Alexis Sánchez. Aunque en realidad el tocopillano sólo respondió con un emoji.

Un apretón de manos fue la reacción de AS10 en torno al deseo de Neira, quien quiere ver al Tano Ortiz como estratego de la Roja. Aunque no quedó claro si Sánchez pretende lo mismo, se abrió un sinfín de especulaciones en torno a esa manifestación.

Evidentemente, se tomó como la venia del goleador histórico de la selección chilena al entrenador de Colo Colo, quien en la previa a la revancha de la llave ante Deportes Puerto Montt, recibió una consulta alusiva al tema. “No lo vi, me lo mencionaron”, reconoció el entrenador argentino.

Fernando Ortiz tiene en el foco la revancha ante los Delfines en los cuartos de final de la Copa Chile. (Andrés Piña/Photosport).

“Pero me da vergüenza que un jugador de la dimensión de Alexis haya comentado. Me pone muy feliz”, aseguró el exestratego del Santos Laguna y el América de México, quien lleva poco más de un año a cargo de la dirección técnica del Cacique.

Agregó que “sí te puedo hablar de mi persona profesional de lo que hago. A todo técnico le gusta dirigir una selección. Es muy importante para la carrera de un entrenador. Pero no sale de mi cabeza el día de mañana”, en referencia a la revancha frente a Deportes Puerto Montt en los cuartos de final de la Copa Chile.

Alexis Sánchez hizo un gesto que despertó las especulaciones en torno a Fernando Ortiz y su futuro. (Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport).

“Tenemos que sacar adelante el partido con Puerto Montt, que es lo más importante. Pero también soy sincero a tu pregunta con respecto de eso”, afirmó Ortiz, quien dejó claro que sí tiene interés en ser seleccionador durante algún momento de su trayectoria.

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Ortiz aborda la posibilidad de dirigir a Alexis Sánchez en Colo Colo

Fernando Ortiz no cree que la respuesta de Alexis Sánchez haya sido un guiño para tener una nueva etapa en Colo Colo, camiseta que ya defendió cuando su carrera recién había iniciado. De hecho cree lo contrario a eso. “De la forma que lo veo son dos cosas diferentes”, dijo.

“Una cosa es que opine de su trayectoria y de un comentario y otra cosa es lo que él quiere provocar. No creo que sea en ese sentido”, expresó el adiestrador colocolino, que tiene a su equipo como exclusivo líder de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026.

Fernando Ortiz en la ida vs Deportes Puerto Montt en el hermoso estadio Chinquihue. (Nicolas Klein/Photosport).

Y prosiguió. “No puedo dar más referencia a una opinión si no lo conozco. Es algo que sucedió, yo opiné. Si pretende regresar, se dará en su momento. No hay nada de eso”, sentenció Fernando Ortiz sobre la manifestación que tuvo el atacante del CF Montréal, cuadro que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos.

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¿Cuándo es la revancha de Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt este martes 6 de octubre a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. Los albos tienen ventaja de 1-0 en el marcador global.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el exclusivo líder de la tabla en la Liga de Primera 2026: suma 54 puntos al cabo de 23 partidos. Le saca 12 unidades de ventaja a Universidad Católica y Universidad de Chile.